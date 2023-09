Yailin La Más Viral hace twerking con un body transparente y Tekashi 6ix9ine le deja mensaje contundente

La cantante Yailin La Más Viral aprovechó el jueves 7 de septiembre para elevar la temperatura en Instagram, primero con una sensual fotografía luciendo un bikini con su piel bañada en aceite y después un video usando body de malla y bailando atrevidamente.

En su perfil en la red social de la camarita ‘La Chivirika’ retó a la censura con el clip en el que aparece con el sensual traje estilo transparente con apliques en forma de dragones en los senos, una pequeña tela cubriendo su zona íntima y de hilo en la parte trasera que deja a la vista su retaguardia.

El atuendo resaltó sus curvas y contribuyó a la sensualidad que quería transmitir pues en el audiovisual bailó twerking sin temor a nada ni nadie y al ritmo de ‘Bongos’ de su admirada artista Cardi B.

“Esta p*ssy es dominicana”, escribió en inglés la artista para acompañar el post que realizó.

En menos de 24 horas la publicación de Jorgina Guillermo -como es su nombre de pila- ya reúne casi 900 mil ‘me gusta’ y unos 28 mil comentarios de usuarios de esa red social que han tenido opiniones de todo tipo en el post.

Tekashi reacciona tras los rumores de haberla agredido

A días de que comenzaran a sonar especulaciones sobre una supuesta golpiza que le habría dado 6ix9ine a La Más Viral, el rapero no dudó en reaccionar al sensual video que compartió pareja, quien primero fue su “colaboradora” en las conciones ‘Pa’ Ti’ y ‘Shaka Laka’.

De forma contundente y dejando a la vista la complicidad que existe entre ellos escribió entre los comentarios: “Jajajajajaja no se te puede dejar sola, espera que llegue a casa”.

Los textos de la dominicana en inglés y de estadounidense en español dejan a la vista que ambos estarían mejorando la escritura en esos idiomas.

Captura de pantalla en Instagram de @yailinlamasviralreal.

“Ella va a hacer que me vuelva hombre”; “Pero en el escenario donde debes moverte, no lo haces”; “Solo Yailin puede encender las redes a medianoche”; “Busca ayuda la necesitas! ¡Que horrible manera de llamar la atención de tus fanáticos! ¡Pero siempre lo he dicho para eso sirves porque no tienes talento!”; “Le quitamos las extensiones, el plástico que tiene en la t*** el biopolímero que tiene en el c*** y haber ¿qué queda de usted? ¡NO QUEDA NADA!”; “Chica, pero esas paredes parecen de goma tus brazos todos raritos, abusas de la edición venga” y “Yo aquí de nuevo, es que Dios mío que lazzy la Yailin de antes hacía falta”, son algunos de las opiniones que le han dejado usuarios de Instagram en la publicación.

