Yailin ‘La Más Viral’ canta ‘Mi Ex Tenía Razón’ de Karol G y da beso apasionado Tekashi 6ix9ine

Yailin ‘La Más Viral’ ha mostrado que al parecer olvidó la rivalidad que había entre ella y Karol G cuando era pareja de Anuel AA. La dominicana se encuentra viviendo una etapa de enamoramiento con el rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine y una canción de la colombiana musicalizó uno de sus momentos.

La noche del miércoles ‘La Más Viral’ y 6ix9ine salieron a divertirse en un local nocturno donde sonó ‘Mi Ex Tenía Razón’, una de las canciones del nuevo álbum de Karol G, titulado ‘Mañana Será Bonito (Bichota Season)’.

La polémica canción sería la bofetada con guante blanco que le estaría dando Carolina Giraldo -como se llama la cantante colombiana- al trapero Anuel AA, al mismo tiempo que desvela lo enamorada y segura que se siente con su nueva pareja, el reguetonero Feid.

Yailin canta la canción de Karol G y besa a 6ix9ine

En redes sociales se está viralizando un video en el que aparecen los intérpretes de ‘Pa’ Ti’ y ‘Shaka Laka’ muy acaramelados en una discoteca mientras sonaba la canción. Yailin tenía abrazado a Daniel Hernández -como realmente se llama Tekashi- mientras sonreía y estaba cantando a todo pulmón la canción de su exrival.

Sin embargo, la cúspide del video es el momento en el que la ‘Chivirika’ besó apasionadamente a 6ix9ine dejando claro que está feliz y que el trapero Anuel AA, de quien se está divorciando y con quien tiene una hija de cinco meses, ya no hace parte de su vida.

“Mi ex tenía razón… Dijo que no iba a encontrar uno como él, y me llegó uno mejor…Que me trata mejor. Mi ex tenía razón, cuando dijo que nadie me lo hará como él ¿Pa’ qué le digo que no? Sí me lo hace mejor”, fue lo que sonó mientras Jorgina Guillermo -nombre de pila de la dominicana- mostraba su amor con su actual pareja.

Reacción de los internautas

Como era de esperarse, en redes sociales internautas comenzaron a reaccionar al hecho de que Yailin cantara una canción de Karol G y especialmente mostrando que está feliz con el rapero estadounidense, lo que deja claro que el trapero quedó sin ninguna de las dos porque ellas ya tienen nuevos amores que las tratan mejor.

En diversas cuentas que han compartido el clip, se aprecian comentarios como: “Esto Me alegra mucho ellos los dos han sido dos personas muy sufridas falta de amor que viva en su vida sin miedo al éxito”; “Se les está terminando el chisme y la guerra a los fans de ambas artistas Jajajaja. Queremos colaboración pa’ ponerles un final feliz a las chismografías”; “Nadie Sabe para que trabaja hasta le sale el disco súper mejor que viva el amorrrr”; “Yo lo que diré que ese beso se ve tan genuino mira Dany, hasta sus ojitos cierra el tan bonito”; “Esa pelada es una payasa tanto que le tiraba a Karol G”; “Así es te llegó uno un millón de veces mejor, gózatelo que es tuyo”; “Esa es la actitud, no molestarse sino cantarla a todo pulmón”, entre otros.

