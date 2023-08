Viralizan video de Feid cargando a Karol G entre sus brazos tras terminar un concierto

Si los corazones de muchos fans de Karol G y Feid se aceleraron cuando el 19 de agosto la ‘Bichota’ felicitó al ‘Mor’ por su cumpleaños en pleno concierto en Los Ángeles, ahora pudieran estar a punto de infartos al ver el video que se ha viralizado de los cantantes.

Durante el pasado fin de semana Carolina Giraldo -nombre de pila de la colombina- estuvo dando dos shows que fueron ‘sold out’ en venta de entradas en el Rose Bowl Stadium de Padena, California y allí estuvo Salomón Villada -como se llama el Ferxxo-.

Aunque ellos no han confirmado que su amorío en sus perfiles de redes sociales o en alguna entrevista, han dado múltiples señales de estar juntos y enamorados al dejarse ver caminando agarrados de manos y apoyándose en sus conciertos; además de la felicitación en público con salida del evento juntos.

Feid cargando a Karol G

Lo más de reciente de la historia de amor que tiene a millones de fanáticos cautivados es un video en el que se aprecia al cantante de reguetón cargando en sus brazos a su paisana luego de que ella terminara de dar uno de sus conciertos del ‘Mañana Será Bonito Tour’.

En las imágenes, se ve a Karol G reposando sobre el hombro de Feid mientras él la sostiene en sus brazos para que ella no camine luego de haber tenido una larga jornada de trabajo sobre el escenario.

El clip lo han compartido diversas cuentas como la de Instagram del programa de entretenimiento ‘El Gordo y La Flaca’, donde miles de internautas han reaccionado con likes y comentarios para los intérpretes de ‘Friki’.

“El rompe corazones rompe corazones lo dejaron como el perro de las 2 tortas. Sin ni una ni la otra. Yailin con Tekashi y Karol con Feid. Me encantan los finales felices”; “Los confiados se creen irremplazables, pero llega otro que los supera en todo, así es de simple”; “Una la mujer siempre necesita es abrazo de protección. Por más independiente que una sea”; “Todas las ex de Anuel felices”; “Después de un Anuel siempre llega un Feid”; “Alguien que me cargue así o no quiero nada” y “Me encantó este video. Por fin vemos porqué nuestra Bichota está tan feliz junto a su Ferxxo”, son algunos de los miles de comentarios que circulan en internet sobre el tierno video.

