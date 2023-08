Karol G sorprende a sus fans dándole regalo de cumpleaños a Feid en su segundo concierto en Los Ángeles

Los fans de Karol G y Feid ya los habían visto juntos y agarraditos de manos en unas fotos que se difundieron hace unos meses. Sin embargo, muchos necesitaban más… Y eso llegó en la segunda noche de concierto de Karol G en la ciudad de Los Ángeles, pues el 19 de agosto cumplía años el ‘Mor’.

En el multitudinario show en el Estadio Rose Bowl de Pasadena, California, parte de la gira ‘Mañana Será Bonito Tour’, los fans de ambos esperaban cualquier señal que les reconfirmara que esa relación existe y que está más fuerte que nunca.

Ya en el show del 18 de agosto a se había visto Salomón Villada -como es el nombre de pila del colombino- y ella lo había hecho sentir al hacerle un guiño cuando cantaba ‘Tus Gafitas’, una de las canciones que dedicadas él en sus dos álbumes: ‘Mañana Será Bonito’ y ‘Mañana Será Bonito (Bichota Season).

El día del cumpleaños número 31 del intérprete de ‘Hey Mor’ no podía pasar por alto en el show de la cantante. Justo cuando iba a cantar ‘Tus Gafitas’ estaba iluminado el escenario y los brazaletes del público de verde-color que lo identifica como artista-, pero no quedó allí, ella terminó de confirmar el secreto a voces con unas palabras.

“En especial, necesito que esta canción se escuche más que cualquier otro día. Hoy es 19 de agosto… para la mafia… El que sabe, sabe”, comenzó diciendo al ponerse unos lentes de pasta blanca y cristales oscuros que decías ‘Ferxxo’, como también se le conoce a su amor.

La cereza al pastel de ilusiones de los fanáticos la puso la ‘Bichota’ al felicitarlo directamente diciendo: “Feliz cumpleaños, Salo”.

El mensaje de Karol G también hizo un “clic” directo en la mente de los fanáticos del reguetonero porque en su canción titulada ‘Le Pido a DIOS’, dedicada a una mujer con la que tiene una relación estable y a la que le pide a Dios que cuide, dice: “Tú siempre me dices ‘Salo’ y ella’ me dicen ‘Feid'”.

Salieron juntos del concierto

Al finalizar el concierto que también tuvo ‘sold out’ en la venta de entradas, Carolina Giraldo -como realmente se llama la artista- se dejó ver saliendo a bordo de una camioneta negra en la que estaba Feid con ella.

La ‘Bichota’ bajó el vidrio para saludar a los fans que la esperaban afuera para despedirse y allí estaba el cumpleañero de la noche, el cantante que “la curó del cora” y que la ha inspirado a escribir grandes éxitos como ‘Mi Ex Tenía Razón’.

Las reacciones de los internautas

En redes sociales los asistentes al concierto en el Rose Bowl Stadium comenzaron a difundir videos del momento en que felicitó al Ferxxo antes de cantar ‘Tus Gafitas’ y del video que les hicieron al salir del lugar en el mismo vehículo.

“El mejor regalo de cumpleaños que pudo darle”; “Tú siempre me dices Salo y ellas me dicen Feid”; “La reacción de él subanlaaaaaa”; “Yo no oí que lo confirmara! Solo lo felicito lol haaa raza”; “Salo=Salomón su nombre de Feid”; “Salomón Villada Hoyos”; “Me pregunto si Feid dejó las gafas a propósito o en verdad si se le olvidaron”; “Se fueron a disfrutar a solas”; “Yo lo único que necesito para ser completamente feliz es verlos BESÁNDOSE”; “¡Qué lindo que se dejen ver juntos!”; “Que sea pronto un beso en público”; “Lleva su regalo de cumpleaños en las piernas” y “¡Qué lindos! Pero no sé por qué, pero yo vi a Feid más serio de lo normal, un poco tímido”, han sido algunos de los comentarios de los fans en los videos que circulan por internet.

