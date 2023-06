Karol G y Feid confirman su relación muy sonrientes y agarrados de manos en Miami

Luego de meses de fuertes rumores y semanas de constantes indirectas de Anuel AA, Karol G y Feid sorprendieron al dejarse ver y fotografiar muy felices y agarrados de manos en Miami.

Los colombianos dejaron boquiabiertos a millones de fans que rápidamente los hicieron tendencia en redes sociales volviendo sus fotos virales.

En las imágenes se aprecia a la ‘Bichota’ ir caminando de la mano de Ferxxo mientras se miran e interactúan a su llegada al concierto que ofreció el intérprete de ‘Hey Mor’ en Miami como parte de su gira por Estados Unidos.

Karol G para la ocasión especial llevó puesto un crop top blanco y un pantalón de satín con distintos tonos de verde – color que identifica a Feid como artista-, además de unos tacones blancos y una mini cartera con transparencias y azas verdes.

Por su parte, el artista colombiano iba con un short deportivo negro, una camiseta blanca que decía “Ferxxo” en color verde, una gorra beige, lentes y zapatos deportivos.

Hasta el papá de Karol G iba vestido de verde

En una de las fotos que les realizaron a los intérpretes de ‘Friki’ se observa al fondo al papá de Carolina Giraldo, verdadero nombre de la cantante, luciendo un atuendo deportivo en completo verde esmeralda. El color del vestuario de ‘Papá G’ se pudiera interpretar como un guiño de aceptación a la relación amorosa de su hija con su paisano.

Confirmación tras las indirectas y ruegos de Anuel AA

Como es conocido por muchos, Karol G y el boricua Anuel AA tuvieron una relación en el pasado que se convirtió en algo muy polémico tras su finalización hace dos años.

Unas semanas atrás, el artista del verso “real hasta la muerte” estrenó ‘Mejor Que Yo’, una canción que dedicó a la intérprete del álbum ‘Mañana Será Bonito’ y con la que comenzó sus ataques contra el intérprete de ‘Niña Bonita’.

Ahora la ‘Bichota’ se dejó ver agarradita de manos con Ferxxo justo un día después de que Anuel AA, en sus insistentes intentos por llamar la atención de ella, se subió a cantar en los ‘Premios Tu Música Urbano’ con una camiseta con una indirecta para ellos.

“Estás con FEID pero sabes que eres mía”, leía la camiseta que tenía la portada de ‘Secreto’ el sencillo con el que el puertorriqueño y la colombiana confirmaron su relación en enero de 2019. View this post on Instagram A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

***

Sigue leyendo:

– Los tres microbikinis con los que Karol G ha encendido Instagram

– En tanga de encaje negro y sin sostén, Karol G presume su cuerpazo desde una piscina

– Karol G confiesa que de niña le cortaba el pelo a la Barbie, a propósito de Watati