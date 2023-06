Karol G confiesa que de niña le cortaba el pelo a la Barbie, a propósito de Watati

Horas han pasado del estreno del nuevo videoclip de Karol G, “Watati”, mismo que pertenece al soundtrack de la película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, “Barbie”. Después de muchos comentarios donde halaban la capacidad histriónica de La Bichota, ella puso un mensaje en su cuenta Instagram. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

“La Barbie astronauta … Mi favorita WATATI VIDEO OFICIAL. TIENES QUE VERLOOOoooo. Pdta: La escena de vestido verde me recuerda cuando pequeñita que mi mamá no me dejaba sacar las Barbies de la caja para jugar porque les quería hacer corte de pelo y cambio de look de inmediato jajaja La verdad, es Todo un sueño hacer parte de este proyecto @barbiethemovie @barbiethealbum @barbie”, escribió Karol G en su cuenta de Instagram.

Ya habíamos comentado que Karol G no cambia el cabello solo porque se aburrió. Siempre que lo hace, es porque tiene una sorpresa preparada. Esa ha sido una de las formas de comunicarse con sus fans desde que dejó de ser aquella Carolina Giraldo rubia. Por supuesto, después del rojo intenso de $trip Love Tour, vino el fresa oscuro de “Mañana Será Bonito” y ahora culmina con el rosa.

Color que identifica a la muñeca Barbara Millicent Robert, conocida como “Barbie” y que predomina en la edición de color del film dirigido y escrito por: Greta Gerwig y producido por Warner Bros.

Luego de este estreno, hay otro que sigue en el tintero y es el de la serie de Netflix ,“Griselda”. Karol G actúa con Sofía Vergara, quien interpreta a una de las narcotraficantes más buscadas de Colombia. Desde hace casi un año los fans y los medios han estado al filo del asiento esperando, por fin, ver a la intérprete de “Provenza”, “TQG” y “Tus Gafitas”.

La ex de Anuel AA dice que está en un momento muy bonito de su carrera. Amén que, aunque no lo haya confirmado, también ha dejado mensajes que indica que entre ella y Feid, hay mucha complicidad y amor. El ex de Yailin La Más Viral sigue lanzando indirectas en redes sociales sobre volver con una ex.

El público de ambos piensa que es una estrategia de marketing, pues el cantante de género urbano también se encuentra en un muy buen momento de su carrera. Acaba de recibir un homenaje en los Premios Heat 2023 en República Dominicana y cerró una gira con varios sold out, “Las Leyendas Nunca Mueren”.

Karol G también arrancará una tercera gira en menos de dos años por las principales ciudades de los Estados Unidos, pero esta vez en su “Mañana Será Más Bonito U.S Tour”. Por supuesto, como promoción de su más reciente álbum, mismo que La Bichota catalogó como el más importante de su carrera. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Sigue leyendo:

– Karol G asegura más años de carrera musical al firmar con Interscope Records

– Anuel AA no escatima en lujos: sandalias de $250, 13 camiones, 1 jet y 200 personas detrás de tarima

– Karol G, metálica y sin nada debajo, sorprende junto a Alicia Keys en concierto de Colombia