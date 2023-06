Karol G asegura más años de carrera musical al firmar con Interscope Records

No es un secreto que Karol G no ha parado de trabajar. Sin embargo, cuando dijo que quizás no haría más giras, sus fans sufrieron un pequeño dolor. Cosa que mejoró con el anuncio de su “Mañana Será Más Bonito Tour 2022”. Ahora la alegría es doble. View this post on Instagram A post shared by The Reggaeton Show 🎥 (@thereggaetonshow)

La Bichota se aseguró y le aseguró a sus fans también varios años más de buena música de género urbano. Karol G firmó con la disquera Interscope Records y, aunque muchos pensarían que deja Universal Music Group, la verdad es que no.

Las futuras grabaciones serán bajo Interscope Récords. Cosa que sigue haciendo feliz a Universal Music, con quienes firmó en 2016. El éxito del trabajo en equipo ha dado excelentes resultados para ambas partes. Ejemplo de eso, es el disco “Mañana Será Bonito”. Con el que ha roto todos los récords posibles como ser la primera mujer en debutar en el Número 1 del Billboard 200 con un álbum en español. View this post on Instagram A post shared by Universal Music Latino (@universalmusica)

“Nuestra asociación con Karol G y su equipo se remonta al comienzo de su carrera y ha sido un viaje emocionante lleno de música increíble. Ella es simplemente una de las artistas más emocionantes de la música popular actual y nos sentimos honrados de que haya elegido profundizar su asociación con UMG durante muchos años más”, dijo Sir Lucian Grainge, presidente de Universal Music Group. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Karol G dice que “Mañana Será Bonito” ha sido el disco más importante de su carrera. Define que llegó en muy importante y que, la asociación con Interscope Records, la ayudará a lo que siempre ha dicho y querido desde que comenzó su carrera: “Hacer historia”.

Sigue leyendo:

– Karol G, metálica y sin nada debajo, sorprende junto a Alicia Keys en concierto de Colombia

– Anuel AA andaba con 2 de sus ex en Nueva York y no eran ni Karol G, ni Yailin La Más Viral

– Karol G muestra el lunar de su pecho mientras come golosinas y canta como Celia Cruz

– Anuel AA señala a Feid de acoso y de ser celoso. También dice que arregló sus diferencias con Karol G

– Universal Music presenta su primera generación de ‘Nuevos Artistas’

– Taylor Swift abandona Sony para firmar exclusiva con Universal Music