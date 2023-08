¿Qué dice ‘Mi Ex Tenía Razón’? La canción de Karol G con dardos contra Anuel AA y amor para Feid

Karol G estrenó hace horas su nuevo álbum ‘Mañana Será Bonito (Bichota Season)’ y a la par dio en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, el primero de los conciertos de su gira por Estados Unidos.

Para la ‘Bichota’ no fue problema hacer las dos cosas al mismo tiempo, pues dejó en Instagram programada una publicación para que saliera cuando el trabajo discográfico ya estuviera disponible en todas las plataformas digitales de música.

“Este post lo dejé programado hace media hora porque exactamente en este momento que está saliendo mi álbum, estoy subiendo al escenario a mi primer show del tour… qué momento tan especial… 2 cosas tan importantes para mi pasando al mismo tiempo”, comenzó diciendo en el texto con el que acompañó la gran noticia del lanzamiento del trabajo que contiene 10 canciones.

El post que publicó Carolina Giraldo-como es su nombre real- fue un fragmento del videoclip oficial de ‘Mi Ex Tenía Razón’, una canción muy especial para ella que forma parte del ‘Bichota Season’ y que grabó en un ritmo cumbia que hace honor a reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla, ídolo de la colombiana.

“Esta canción es mi bebe. Un estilo musical que he seguido y admirado toda mi vida y con una dedicatoria especial a una artista que hizo que creyera que algún día todo lo que me pasa hoy, podía ser posible ¡Selena Quintanilla, te amo!”, dijo Carolina, que además lució una camiseta con un estampado de la fallecida artista para rendirle tributo.

¿Le responde a Anuel AA sus indirectas?

‘Mi Ex Tenía Razón’ es un sencillo con una poderosa letra en la que estaría haciendo también dos cosas. La primera de ellas sería responderle a su exnovio, Anuel AA, luego de que él le dedicara la polémica canción ‘Mejor Que Yo’ hace unos meses.

En ese momento, el trapero hasta dijo irónicamente en una entrevista que había escrito esa canción para que la colombiana lo disfrutara con el cantante Feid, su nueva pareja.

Entre una de las estrofas rexplícitas que le dedicó Anuel AA hay una que dice: “Mejor que yo él nunca va a ser, no. Ni anotando mis truquito’ en un papel, yeh. Como yo nunca te va a hacer el amor, no. Lo que perdiste en mí lo está’ buscando en él, eh-eh-eh”.

La segunda cosa que estaría haciendo la ‘Bichota’ en ‘Mi Ex Tenía Razón’ es declarar lo enamorada que está de Ferxxo-como también se le conoce al intérprete de ‘Hey Mor’- y lo mucho que tenía razón su ex, porque ahora se siente mucho mejor con el hombre que tiene a su lado.

¿Qué dice ‘Mi Ex Tenía Razón’?

A continuación, te presentamos el videoclip oficial y la letra completa:

Contigo los días de playa me dan más calor

Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor

Bebé en la cama me curaste todo lo que me dolía

Me pusiste a latir donde ya no me latía

A ti si te creo

Cuando me dices mi amor

Mi ex tenía razón

Dijo que no iba a encontrar uno como él

Y me llegó uno mejor

Que me trata mejor

Mi ex tenía razón

Cuando dijo que nadie me lo hará como él

¿Pa’ qué le digo que no?

Si me lo hace mejor

Todo me gusta al lado de ti

En la Fila no me tratan como en Fendi

Soy un Makinon pero me tenían en empty

Me sentía fea como Betty

Y ahora estoy pretty

En la disco bajándome la botella de Moet

Directo pa’ la cama

Pa’ que me lo hagan como es

De verdad no sé por qué carajos fue que lloré

Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné

Contigo mi amor

Mi cama se lleva mejor, Ey!

Ya no extraño la vida que tenía

Cuando pienso en lo que decía

Mi ex tenía razón

Dijo que no iba a encontrar uno como él

Y me llegó uno mejor

Que me trata mejor

Mi ex tenía razón

Cuando dijo que nadie me lo hará como él

¿Pa’ qué le digo que no?

Si me lo hace mejor

Mi ex tenía razón

Cuando dijo que nadie me lo hará como él

¿Pa’ qué le digo que no?

Si me lo hace mejor

(Mmm)

