¿Qué dice ‘Dañamos La Amistad’?, la canción de Karol G que revela su candente comienzo con Feid

Desde hace meses circulaban fuertes rumores de que Karol G y Feid estaban en una relación, pero los intérpretes de ‘Friki’ se habían mantenido herméticos sin dejarse ver en público. Sin embargo, la noche del 16 de junio llegaron juntos y agarrados de manos al concierto del colombiano en Miami confirmando su noviazgo.

El momento tan esperado por millones de fanáticos de ambos artistas comenzó a circular en redes sociales a través de fotografías que transmitían felicidad, seguridad y complicidad entre ellos.

Si bien su relación no estaba confirmada y las pistas eran buscadas constantemente por los seguidores de los colombianos en redes, en el álbum ‘Mañana Será Bonito’ de Karol G hay varios temas que narran etapas que vivió con alguien muy especial que la curó “del cora”.

‘Dañamos La Amistad’ anunció la llegada pasional de Ferxxo

Aunque todavía no ha dado ninguna declaración pública sobre su noviazgo, si se escucha el álbum en el orden que ella misma recomendó, es sencillo identificar que ‘Dañamos La Amistad’ marca la llegada de Feid y que hoy abiertamente se sabe que es su paisano según las fotos que fueron difundidas.

La canción está ubicada en el número 11 de las 17 del álbum y es una colaboración con Sech. En su letra la ‘Bichota’ revela que dañó una muy buena amistad con hombre que la conoce mejor que cualquier otro.

Según los versos, Karol G tuvo relaciones sexuales con su amigo en una noche de copas en Puerto Rico. Desde entonces no se explicaba cómo había ocurrido y lejos se arrepentirse lo que hacía era pensar en los momentos que vivieron juntos.

Luego de la canción que muestra el pasional comienzo de la relación en el disco le siguen: ‘Cairo’, ‘Carolina’, ‘Pero tú’, ‘Tus gafitas’ y ‘Mercurio’, temas que dan detalles de la relación que tiene tan feliz a Karol G.

Te dejamos la letra completa de ‘Dañamos la Amistad’:

Fuimos un carro, no’ manejó el alcohol (tehe)

Esa noche perreamos hasta que saliera el sol (yeh)

Cuando manejen, no tomen y no lo dicen por la put* botella (no lo dicen por la puta botella)

Lo dicen porque despué’ maneja’ pa’ la casa de ella

Papi (yeh)

Ching*é con mi amiga y no me explico

Cómo car*jo’ fue

Dañamo’ la amistad, pero rico

Y ahora ‘toy pensándote

Mi mente dando vuelta’ como un disco

‘Toy recordándote

Acho, qué borrachera en Puerto Rico (acho, qué borrachera en Puerto Rico)

No sé por qué hicimo’ lo que hicimos (lo que hicimos)

Después de los consejos que no’ dimo’ (ay)

Tú me conoce’ mejor que cualquier otro gatito

Por eso fue que rico no’ dimos

Ya no sé si es amistad (-tad)

Dan gana’ de cogerlo y tra-tra-tra (tra)

Ambo’ no’ dañamo’ la mente (mente)

Y ahora ya no hay chance a que regrese

Ey, wow, estamo’ loco’, loquito’

¿Que si me arrepiento? Na’, na’, ni un poquito

Prendidito’ bailamos, luego no’ atrevimos

Un polvito callaíto entre amigos

Ching*é con mi amigo y no me explico

Cómo car*jo’ fue

Dañamo’ la amistad, pero rico

Y ahora estoy pensándote

Mi mente dando vuelta’ como un disco

Y que recordándote

Acho, qué borrachera en Puerto Rico (nena, qué borrachera en Puerto Rico)

Ella llamó y yo contesté

Le pregunté qué se iba a poner

Y lo que se puso fue loca (dice one time)

Comenzaron lo’ besito’ en la boca, el güisqui a la’ roca’

Estábamo’ puesto’ como si fuéramo’ ropa

Un perreo sucio y zúmbale la nota

Sabe que yo no sirvo y nada que me bota

Pa’ hasta abajo y me pego, na’, na’ que me alejo

Hazlo pegaíto en la pared dice Tego

Y al rato parecíamo’ LEGO

Me empuja y como que me atrevo

Ching*é con mi amiga y no me explico

Cómo car*jo’ fue

Dañamo’ la amistad, pero rico

Y ahora ‘toy pensándote

Mi mente dando vuelta’ como un disco

Y que recordándote

Acho, qué borrachera en Puerto Rico

Me dice “pa’ hasta abajo” y me pego, na’, na que me alejo

Papi, papi, papi, papi

Pa’ hasta abajo y me pego, na’, na’ que me alejo

Tra, tra, tra-tra-tra

***

