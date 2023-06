Anuel AA protagoniza memes y críticas tras la confirmación de la relación de Karol G y Feid

Karol G y Feid dejaron de esconder su noviazgo y aparecieron en fotos agarrados de manos antes del concierto que dio el intérprete de ‘Hey Mor’ en Miami. El momento se hizo viral en redes sociales, y como era de esperarse… Anuel AA terminó salpicado en el asunto.

Al comenzar a circular las imágenes los internautas no perdieron la oportunidad de criticar las medidas desesperadas y excesivas del intérprete de ‘Secreto’ para llamar la atención de Karol G, con quien tuvo una relación amorosa que terminó en 2021.

El más reciente mensaje que le envió el puertorriqueño a la colombiana estuvo estampado en una franela con la que se presentó en el escenario de ‘Premios Tu Música Urbano 2023’.

“Estás con Feid, pero sabes que eres mía”, decía el texto que acompañó con una foto de cuando eran novios que hasta presumió en su Instagram.

Luego de ver a Karol G feliz con Feid llegando a un show, miles de internautas no perdieron la oportunidad de dejarle comentarios a Anuel AA en su post.

“Limonada coco, no te salió con la Karol ni con Yailin tampoco!”; “Like a este comentario para que Anuel recupere su dignidad!”; “Ya estas haciendo el ridículo”; “El ex que todo el mundo desearía NO tener”; “Karol y Feid disfrutando juntos y felices mientras tanto Anuel:”; “Dejen de romantizar o reseñar el hostigamiento que tiene Anuel AA con Karol G como si fuera una tendencia del género urbano. ¡Lo que lleva haciendo por un tiempo tiene nombre y se llama machismo y violencia a la mujer! Basta!!!!; “Alguien que no conoce la vergüenza:”; “Los Guinness World Records te nominó el hombre que más a sufrido por una ex”, son algunos de los comentarios que se leen la más reciente publicación de trapero.

El de los memes

Usuarios de Twitter dejaron salir toda su creatividad realizando memes que, en su mayoría protagonizó Anuel AA, tras la confirmación de la relación amorosa de los intérpretes de ‘Friki’.

Un tema que más sirvió para hacer memes fue la manera en la que muchos se imaginaron que reaccionó el cantante a “dos golpes fuertes” el mismo día: las fotos de Ferxxo y Karol G, además del videoclip de su exesposa Yailin con su enemigo Tekashi 69. Anuel después de ver las fotos de Karol G y Feid: pic.twitter.com/2GEOB0jg3C— marian 🥢 (@mariaann__) June 17, 2023 Anuel recibiendo la noticia de Yailin y Karol G, las 2 en un solo día. pic.twitter.com/D9Bvg5NCMA— Nat 🇨🇴✨ (@Torresnat19) June 17, 2023 Karol G y Feid confirmando su relación.



Anuel: Dios mío cómo es posible este suceso… pic.twitter.com/SHMaHdpHjk— El Diaz (@SoyDaniloDiaz) June 17, 2023 Karol G y Feid agarrados de la mano. Yailin y 6ix9ine juntos.



Anuel: pic.twitter.com/aQtAKJmFho— A. (@_estigarribia9) June 17, 2023

