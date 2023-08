Karol G de rodillas llora en pleno concierto al ver que llenó el estadio Rose Bowl de California

Karol G se encuentra dando su ‘Mañana Será Bonito Tour’ por estadios en Estados Unidos. Durante su más reciente concierto en el Rose Bowl de California la emoción la invadió hasta las lágrimas al ver que logró lleno total en el lugar que tiene capacidad para más de 80,000 personas.

En un momento del show, en el que estaba luciendo un sensual conjunto rojo bombache con botas altas, la colombiana de rodillas en el escenario dio un mensaje a su público y el llanto la invadió.

“Siempre me preguntaba cómo iba a ser posible llegar a esto. Yo sé que me dicen que yo soy una llorona, y a mí no me importa. Pero miren ustedes esto…”, dijo al dejarse llevar por la emoción.

Después, la ‘Bichota’ dio las gracias a los asistentes al evento diciendo: “Yo se los voy a agradecer toda la vida que me den este momento a mí y a mi familia que me está acompañando en este tour, a mis amigos, a mis colegas, a mis fans, a todos ustedes que están aquí conmigo hoy. Gracias por hacer mis sueños realidad”.

Ante las palabras de Carolina Giraldo -como es su nombre de pila- el multitudinario público la ovacionó. El emotivo momento circula en las redes sociales donde se ha hecho viral.

La reacción de los internautas

En redes sociales los fans de la intérprete de ‘Amargura’ no han parado de hacer comentarios sobre el nostálgico episodio que hizo llorar a la cantante al ver el ‘sold out’ que logró la noche del 18 de agosto.

“¡¡¡¡Ay noooo, yo la amo!!!! Elegí bien en apoyarla desde siempre, merece estar donde estáaaaa”; “Amé, esta escena, por eso todos aman a Karol G, por su humildad por su sencillez por reconocer que su público la lleva donde ella está, triunfando como una de las mejores en ese género, Dios la sigue BENDICIENDO”; “Lo que se merece ella, reina por siempre”; “La humildad es la sencillez del corazón”; “Ejemplo de trabajo duro, esfuerzo y dedicación para que los sueños se cumplan”; “Nunca había visto unas artista con tanta fama y q sea demasiado humilde dios la siga bendiciendo” y “Es una gran artista y tiene mucho talento, por eso te estamos esperando por Europa, Karol G”, han sido algunos de los comentarios de fans.

Comenzó su gira con estreno de álbum

El primero de los conciertos de la gira lo dio el 10 de agosto en Las Vegas, evento que coincidió con el estreno de su álbum ‘Mañana Será Bonito (Bichota Season)’. Como ella misma lo prometió, en ese show cantó por primera vez las canciones de su nuevo trabajo y destacó que su favorita es ‘Mi Ex Tenía Razón’.

Aunque los asistentes a ese primer concierto solo se sabían del nuevo álbum la letra de ‘S91’ porque salió semanas antes, ella entonó las rolas y les dijo a sus fans que para el próximo encuentro con ella seguro se las iban a saber porque en esa oportunidad solo tenían menos de una hora de haberse estrenado.

‘Qlona’ con Peso Pluma; ‘Bichota G’; ‘Gatita Gangster’ con Dei V y ‘Una Noche en Medellín’ con Cris MJ y Ryan Castro son algunas de las canciones que ya se han convertido en éxitos en las plataformas digitales a menos de 10 días de haber salido.

En este momento Karol G está en un momento increíble pues podría decirse que en este momento es la mujer con mayor éxito en la industria de música urbana, pero su éxito no la ha hecho despegar los pies de la tierra, por el contrario, siempre recuerda cómo fueron sus inicios y los valora.

