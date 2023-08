Minishort de Karol G se le abrió en pleno concierto en Las Vegas y mostró más de la cuenta

El primer concierto que realizó Karol G en Las Vegas, Nevada, para abrir su gira ‘Mañana Será Bonito Tour’, sigue generando noticias. Esta vez por el incidente que sufrió la colombiana sobre el escenario con uno de los atuendos que lució.

Se trató del conjunto blanco de minishort bombache y un sostén con mangas largas del mismo estilo bomba del diseñador francés Simon Porte Jacquemus, mejor conocido como Jacquemus. El sensual traje hizo lucir a ‘La Bichota’ espectacular, pero por accidente mientras bailaba terminó mostrando más de la cuenta.

Cuando estaba cantando y bailando Cairo, Carolina Giraldo-como es su nombre real- comenzó a dar unos pasos brincando y fue entonces que el short se abrió y se le vio un poco de la parte de arriba de su zona íntima.

En el video que se ha hecho viral en redes sociales, internautas han comentado que el brasier también parecía que iba a abrirse en cualquier momento, pero no sucedió.

La intérprete de ‘Mientras Me Curo El Cora’ se percató de los ocurrido y, tratando de no hacer escándalo, ni hacerlo más incómodo para ella misma, se arregló el cierre del short y siguió dando el show.

Cantó ‘Mi Ex Tenía Razón’ por primera vez

El concierto en Las Vegas se realizó el mismo día en el que salió el nuevo álbum de Karol G titulado ‘Mañana Será Bonito (Bichota Season)’, que es la segunda parte del que se estrenó el 24 de febrero.

Una de las 10 canciones de este disco es ‘Mi Ex Tenía Razón’, un tema que ella misma dijo en el show: “Puede ser probablemente una de las canciones favoritas que yo he hecho en toda mi vida”.

Mientras caminaba por el escenario mostrando su retaguardia y su definido abdomen con el sensual ‘outfit’ del accidente, Carolina les dijo a sus fans que sabía que no conocían la letra por lo pronto que salió el álbum y se las cantó.

“Contigo los días de playa me dan más calor. Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor… Bebé en la cama me curaste todo lo que me dolía… Me pusiste a latir donde ya no me latía. A ti si te creo… cuando me dices mi amor”, es parte de lo que se le escucha cantar a ‘La Bichota’.

Esa canción es todo un reto para Karol G porque decidió grabarla en el género regional mexicano para hacer honor a una cantante que se convirtió en su ídolo desde muy niña, se trata de la fallecida Selena Quintanilla.

‘Mi Ex Tenía Razón’ además, sería la cachetada con guante blanco que le estaría dando Carolina Giraldo a su exnovio, el trapero Anuel AA, luego de que él le dedicara la polémica canción ‘Mejor Que Yo’ hace unos meses.

Con esta canción Karol G estaría declarando lo enamorada que está y lo bien que le va en su relación amorosa con el cantante Feid, con quien hace unas semanas se le vio agarradita de manos llegando a un concierto juntos.

¿Cuáles son las canciones del nuevo álbum?

En ‘Bichota Season’ la cantautora originaria de Medellín contó con la colaboración de artistas como Peso Pluma, Tiesto, Young Miko, entre otros que ayudaron a repotenciar el álbum cargado de mucho perreo.

A pocas horas de que saliera el trabajo musical, se convirtió en el número uno en diversas plataformas digitales de música en países como Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Chile y Panamá.

El ‘tracklists’ de su nuevo álbum es: