Lleno de transparencia y brillo: el sensual atuendo con el que Karol G abrió su concierto en Las Vegas

La noche del 10 de agosto, Karol G dio su primer concierto en Las Vegas, Nevada, como parte de su ‘Mañana Será Bonito Tour’ en Estados Unidos, ocasión en la que la cantante deslumbró con los atuendos que lució sobre el escenario, especialmente con el enterizo repleto de transparencia y brillo con el que abrió el show.

La ‘Bichota’ dio inicio a su concierto en el Allegiant Stadium de Las Vegas al salir de una plataforma que estaba debajo del escenario y que al elevarse mostró a la artista en el centro y a los lados una las partes del cuerpo de una sirena.

Al salir Karol G, su sensual atuendo causó sensación entre los asistentes y en redes sociales, donde rápidamente se hicieron virales imágenes del multitudinario evento.

Se trató de un enterizo transparente repleto de detalles brillantes por todo el traje, especialmente en las zonas íntimas donde parecía tener una tanga de piedritas brillantes. Al comienzo, el atrevido traje tenía una falda de malla sobrepuesta, pero se la terminó quitando, dejando a la vista todos sus atributos.

Para completar el ‘outfit’, Carolina Giraldo -su nombre de pila- llevó unas botas de peluche blancas, puntiagudas y de tacón. Además, tenía unos lentes transparentes que se quitó mirando al público con actitud seductora y muy sonriente mientras llevaba su melena rosa pastel suelta.

En redes sociales el primer atuendo de Karol G ha sido muy comentado por los fanáticos que quedaron totalmente encantados con su puesta en escena que comenzó con la interpretación de ‘TQG’, la canción que tiene en colaboración con Shakira, y que, desde hace cinco meses, está en los primeros lugares de las canciones más escuchadas en diversas plataformas digitales de música.

“Abran paso que llegó la reina de esta vaina, cara&*… Cuando ella explota las redes, no hay pa’ más nadie”; “Con esa carita me muero y revivo al mismo tiempo”; “Esa mujer ya no es de este planeta”; “Hermosa, desde Venezuela soy tu fan”; “¡Dios mío! ¡Qué mujer!”; “Llegó la reina, la diva, la mamasota, la Bichota”; “Bellísima, mi reina Karol”; ¡¡Dios mio!! ¡¡¡Qué poder!!!” y “La más bella”; son algunos de los comentarios que circulan en las publicaciones que han hecho diversas cuentas en redes sociales sobre lo ocurrido en el show de Las Vegas.

Estrenó ‘Mañana Será Bonito (Bichota Season)’

Mientras daba el multitudinario concierto, también estaba saliendo su nuevo álbum, que es la segunda parte del que lanzó el 24 de febrero y que ha sido un éxito rotundo.

‘Mañana Será Bonito (Bichota Season)’ es un trabajo discográfico que contiene 10 canciones, varias de ellas son colaboraciones con artistas de talla internacional como Peso Pluma, Tiesto y Young Miko.

Según dijo la propia artista esta semana, este material está cargado de “perreo” y un poco de “romantiqueo” que seguramente les gustará a sus fans y que se lo gozarán junto a ella en el tour que ya comenzó en Estados Unidos y que se espera se extienda a diversos países.

A continuación, te mostramos los nombres de los temas que contiene el nuevo álbum de Karol G: