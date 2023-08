¿Qué le pasó? Karol G rompe en llanto al visitar estadio en Chicago

Karol G ha cosechado un éxito impresionante en su carrera especialmente durante los últimos meses tras el lanzamiento de su álbum ‘Mañana Será Bonito’, con el que comenzará en solo cinco días una gira por Estados Unidos.

El pasado jueves por la noche, la ‘Bichota’ se presentó en el festival Lollapalooza, celebrado en la ciudad de Chicago, donde deslumbró en un show con el que enamoró, sedujo y prendió la rumba por una hora y 20 minutos.

El día siguiente al evento, Carolina Giraldo-nombre de pila de la cantante-, pidió a su equipo de trabajo que la llevase a visitar el estadio donde en un mes cantará en su ‘Mañana Será Bonito Tour’.

La colombiana logró ingresar al campo del Soldier Field, de Chicago, se hará presente frente a su público en septiembre y los sentimientos la invadieron al punto de llegar a las lágrimas.

“¿Que cuándo en la vida yo me iba a imaginar cantando en lugares así de grandes y afuera de mi casa? No sé, pero me pasó… Qué chimba la vida”, dijo emocionada en el lugar la intérprete de éxitos como ‘Tusa’, ‘Cairo’ y ‘MAMIII’.

Karol G llorando es el verdadero "La mujer en la que me estoy convirtiendo después de lo que me esta pasando, CON TODA,CON TODA" ❤️‍🩹🥹 pic.twitter.com/aQz61RuuLN — Karol G Stats🇧🇷🇨🇴 (@KarolGWW) August 4, 2023

Karol G fingía ser su secretaria cuando comenzó a cantar

Hace un par de meses Carolina fue portada de la revista ‘Elle’, a la que le abrió su corazón revelando cómo fue su duro proceso cuando comenzó a perseguir su sueño con la música.

En la entrevista que tuvo con la revista, Karol G recordó que cuando dio el paso y se atrevió a comenzar a cantar para dedicarse a eso, le tocó ir a diferentes colegios, universidades y bares a presentarse.

La artista reveló que su padre, a quien se le conoce en redes sociales como ‘Papá G’, era su manager, pero ella misma cumplía el rol de ser “la secretaria de Karol G” para tratar de conseguir oportunidades en medios de comunicación y contratos para darse a conocer, sin imaginar que hoy iba a tener más de lo que imaginó.

“La artista contó como anécdota que su padre, a quien ahora se le conoce en redes sociales como ‘Papá G’, era su manager, mientras ella hacía el rol de su secretaria para tratar de conseguir oportunidades en medios de comunicación y contratos para darse a conocer”, contó como anécdota.

En esa misma conversación para ‘Elle’, comentó que se sentía honrada por poder decir con orgullo que trabajó sin descanso para lograr ser reconocida en la industria musical urbana.

“No fue de la nada mi éxito, me lo trabajé y que bonito decirle a la gente algún día yo estuve del lado de allá viendo una entrevista de otro artista soñando estar ahí y lo logré, vengo de Medellín y estoy haciendo las cosas que estoy haciendo gracias a mi perseverancia”, expresó la ‘Bichota’

‘La partió’ en su presentación en Lollapalooza

Con su presencia en el famoso festival el pasado 3 de agosto, Karol G se convirtió en la primera mujer latina en ser cabeza de cartel en Lollapalooza.

En el reconocido evento cantó 18 canciones como ‘TQG’, ‘Tus Gafitas’, ‘X Si Volvemos’, ‘Gucci Los Paños’, ‘El Makinon’, ‘S91’, ‘Ojos Ferrari’, ‘MAMIII’, entre otras.

