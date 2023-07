Karol G reacciona con atrevido comentario en un post de Feid: “Esas fotos tan ricas”

Karol G ya no esconde ni un poquito su amor por Feid que ya es más que oficial. Hace unas semanas los habíamos visto en unas fotos caminando agarraditos de manos llegando al concierto del colombiano en Miami, pero ahora la ‘Bichota’ no aguantó y le comentó muy candentemente unas fotos.

El intérprete de ‘Classy 101’ subió una galería de fotografías a Instagram en la que, en varias se le ve sin camisa presumiendo su cuerpazo tatuado en un día de verano en Londres, Inglaterra.

En las fotos se logra ver que el artista tiene puesta una gorra que dice ‘Carolina’, el nombre de su amada, ¿Sería eso lo que la impulsó a comentarle?

“Unas laminitas en europa de cuenta del @sismatyc y el @molomuseum 🌟😮‍💨”, escribió en la publicación Ferxxo, como también se le conoce.

Carolina Giraldo -nombre de pila de la colombiana- no dejó pasar las fotos comentando sin tapujos a su amor, dejando ver la relación que tienen y la complicidad que existe entre ellos.

“Esas fotos tan ricas y la distancia no combinan mor 💚”, escribió entre los comentarios la intérprete de ‘Tus Gafitas’, una de las varias canciones de su álbum ‘Mañana Será Bonito’ que estarían dedicadas al colombiano que “le curó el cora”.

El comentario de la ‘Bichota’ ya cuenta con más de 150 mil ‘me gusta’ y más 6 mil cometarios en menos de dos horas.

Captura de pantalla en Instagram: @karolg.

“Karol G que cuando llegue levan a dar como mosca en cortina. Qué viva el amor”, dice uno de los comentarios que más destaca realizado por la Tiktoker Erika En Francia.

“Morí, viví y luego de nuevo me morí y revivi !!! amooooooo”; “mis papás Cosmo y Wanda”; “la mejor pareja, confirmadoooo”; “ay no y el que ni contesta….. que horror….. no creo que no tenga tiempo para responderle,típico los hombres….”; “Qué belloooooos”; “Los amoooo” y “me encanta”, son algunas de las reacciones que también se logran leer en el comentario de Karol G.

S91 viene cargado de algo importante

La cantautora de Medellín además de lanzar el comentario a su novio en Instagram, compartió un mensaje en Twitter como preámbulo a su nueva canción ‘S91’ se estrena esta noche con video oficial incluido.

Según expresó la ‘Bichota’ la canción va más allá de algo que le pueda representar éxitos, es una canción que escribió de manera muy especial siendo Carolina la humana; también pidió que todos interioricen el tema. Además, aseguró que viene un anuncio muy especial. ¿Tendrá que ver con Feid?

“Familia🖤 S91 no es un single. S91 Es una canción que Carolina quiso hacer más allá del negocio y de los números … aprovechar mi plataforma para expresarme, para compartir un mensaje… El contenido del video es lo que quiero que interioricen ✨ además de el anuncio especial que tengo para darles … Los amo pues 🤍 More is coming 🦈”, fue el tuit que lanzó la cantante esta tarde.

Familia🖤 S91 no es un single. S91 Es una canción que Carolina quiso hacer más allá del negocio y de los números … aprovechar mi plataforma para expresarme, para compartir un mensaje… El contenido del video es lo que quiero que interioricen ✨ además de el anuncio especial que… — LABICHOTA (@karolg) July 13, 2023

Hace unos días ya había adelantado en Instagram que su nuevo tema va dedicado “a los suyos” a quienes la han apoyado siempre.

“A un mes exactamente de la primera fecha del tour, tengo un anuncio IMPORTANTÍSIMO para darles; tan importante que hice una canción y un video porque así de grande es! … pasado mañana 13 de Julio (13 mi # Favorito espiritualmente), van a poder ver y escuchar. Así que envíenle esto a quienes ustedes crean que les interesa, en especial a los que van a estar en el tour que si creyeron que ya lo han visto todo, RECUERDEN QUE SIEMPRE GUARDO LO MEJOR PARA EL FINAL. Pdta: Esta va dedicada a los míos, A LOS DE SIEMPRE !!“, escribió cuando desveló que el lanzamiento se realizaría en su día favorito del mes.

