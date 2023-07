Conoce el precio de los lujosos vestuarios que lució Karol G en ‘Today Show’

Karol G cerró junio por todo lo alto. La ‘Bichota’ logró congregar a una impresionante multitud de más de 15,000 personas en la famosa plaza Rockefeller Center de Nueva York, estableciendo así un nuevo récord para la serie de conciertos Citi Concert Series de ‘Today Show’.

Las miles de personas que se apostaron en las calles de la ‘Gran Manzana’, incluso desde la noche anterior, disfrutaron de escuchar y corear con la colombiana canciones como ‘Amargura’ y ‘Mientras me curo del cora’.

Para la importante ocasión, la intérprete del álbum ‘Mañana Será Bonito’ llevó dos ‘outfits’ que la hicieron lucir deslumbrante y acá te contamos lo usó y cuánto cuesta.

En el espectáculo, Karol G cautivó con un exquisito atuendo compuesto por un suéter de manga larga con un escote en V en color lila y una deslumbrante falda blanca con una abertura en la parte trasera que dejaba ver unas botas altas hasta la rodilla en color magenta.

El suéter que vistió cantante de Medellín es un diseño de la reconocida marca Diesel, cuyo precio de venta alcanza los $395 dólares. En el caso de las llamativas botas, pertenecen a la exclusiva firma Rick Owens, con un valor de $4,730 dólares. Sobre la falda no hay registros de qué marca usó ni su precio.

¿Cuánto costaron los accesorios?

Para armonizar y terminar de dar un toque espectacular a su look, Karol G optó por llevar un collar con un crucifijo violeta que resaltaba. Este accesorio es de la marca Cross y tiene un costo de $395 dólares. Además, lució dos anillos Molten valorados en $368 dólares y $140 dólares, respectivamente.

El Atuendo para la prueba de sonido

Carolina Giraldo, nombre de pila de la ‘Bichota’, llegó muy tempranito al escenario para realizar una prueba de sonido, para hacer eso se dejó ver con un ‘look’ relajado, pero que igualmente la hizo lucir maravillosa.

Este vestuario era una t-shirt de la marca Acne Studios valorada en 1,900 coronas suecas ($175,56 dólares), un jean de Ambush de unos 352 euros ($384 dólares) y unas sandalias de tacón grueso blanco de la marca de diseñador Balenciaga que están valorados en $1,400 dólares. View this post on Instagram A post shared by Karol G Closet (@karolg_clothes)

Sigue leyendo:

– En tanga de encaje negro y sin sostén, Karol G presume su cuerpazo desde una piscina

– Entrenadora de Karol G revela qué hizo la cantante para lograr un abdomen de acero en un mes

– Karol G rompe récord en las calles de Nueva York: más de 15 mil personas fueron a verla en ‘Today Show’

– ¿Qué dice ‘Dañamos La Amistad’?, la canción de Karol G que revela su candente comienzo con Feid