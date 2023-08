Karol G hace twerking en minifalda y agarrada de una silla enloqueciendo a sus fans

El ‘Mañana Será Bonito Tour’ de Karol G por Estados Unidos está siendo todo un éxito. En cada show la artista está dando el todo por el todo dejando a sus fans fascinados con su voz y su buen manejo del escenario que incluyen mucha energía y pasión en sus interpretaciones y bailes.

Uno de los performances que más ha sorprendido a los que han asistido a los conciertos en ciudades como Las Vegas y Los Ángeles ha sido el de la canción estilo balada pop cuyo título es su verdadero nombre: ‘Carolina’.

Para interpretar el tema que pertenece al álbum lanzado el 24 de febrero de este año la cantante luce un traje muy sensual a veces negro y en otras oportunidades rosa; compuesto por corsé y minifalda como de tirantes, muy al estilo del ‘Mañana Será Bonito (Bichota Season)’ que salió hace unos días.

Karol G usa una silla blanca para sentarse a cantar la canción cuya letra es muy sensual y también estaría dedicada al cantante Feid, quien “la curó del cora.

La cantautora muestra mucha seducción al cantar su balada en el escenario sin bailarines, únicamente con la silla de la que se agarra en un momento para bailar twerking y luego se va al piso para continuar con sus sensuales movimientos con los que ha causado la ovación de los multitudinarios públicos que la acompañado en sus presentaciones en diversos estadios durante los últimos días.

¿Qué dice ‘Carolina’?

En los versos de ‘Carolina’ se entiende invita al hombre que la tiene conquistada a quedarse en su cama porque sabe que también está solo y ella quiere tener un plan de domingo en casa con él.

Ferxxo -como también se conoce al intérprete de ‘Hey Mor’- acostumbra a hablar de “gatas” (mujeres) y en la canción de Karol G ella deja claro que ella es “la gatita oficial”, una mujer que no solo es para intimar, sino para tener una relación estable.

A continuación, te dejamos la letra completa de ‘Carolina’:

Cariño mío, quédate aquí no te vayas,

La calle está peligrosa,

Por qué no pasamos el domingo en la cama,

Desayunito nutritivo, si yo soy el aperitivo,

Un vino tinto y algo pa’ prender que ese plancito

No falla.

Hoy me levanté con ganas de comerte a besos,

Y de repetir lo de anoche, te lo confieso,

Ya sé que tu cama está vacía,

Bebé, pues quédate en la mía,

Que la verdad no tengo problema con eso.

La cama está que arde,

A calentarme así baby no te mandé,

Con emoji de cora en mi celu te guardé,

Me sobra la tanguita, so no te tarde (eh),

Ay, Dios mío, ay, Ave María,

Tú estás para quemar calorías,

Hoy es el día que voy a cumplir tus fantasías,

No te vas a olvidar de Carolina,

Tu gatita oficial, la que no es solo pa’ janguear,

Perdona si me pongo emocional,

Y me alcanzo ilusionar,

Esto se nos volvió personal,

Imposible que con todas sea así de especial,

Me sofoca esos besitos que nos une la boca,

Puso una canción para subirme la nota,

No se si es por la mimosa,

Que estoy cariñosa.

Hoy me levanté con ganas de comerte a besos,

Y de repetir lo de anoche, te lo confieso,

Ya sé que tu cama está vacía,

Bebé, pues quédate en la mía,

Que la verdad no tengo problema con eso.

Hoy me levanté con ganas de comerte a besos,

Y de repetir lo de anoche, te lo confieso,

Ya sé que tu cama está vacía,

Bebé, pues quédate en la mía,

Que la verdad no tengo problema con eso

***

Sigue leyendo:

– Viralizan video de Feid cargando a Karol G entre sus brazos tras terminar un concierto

– Con sensuales atuendos, Karol G y Becky G calentaron el Estadio Rose Bowl cantando ‘MAMIII’

– Karol G sorprende a sus fans dándole regalo de cumpleaños a Feid en su segundo concierto en Los Ángeles

– Karol G de rodillas llora en pleno concierto al ver que llenó el estadio Rose Bowl de California

– Lleno de transparencia y brillo: el sensual atuendo con el que Karol G abrió su concierto en Las Vegas

– Minishort de Karol G se le abrió en pleno concierto en Las Vegas y mostró más de la cuenta