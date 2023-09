Yailin La Más Viral se presume en microbikini y bañada en aceite

Yailin La Más Viral elevó la temperatura en redes sociales al compartir una sensual fotografía en bikini presumiendo su figura, esto a una semana de que surgieran los rumores de que su pareja, Tekashi 6ix9ine, supuestamente la golpeó.

‘La Chivirika’ subió a su perfil en Instagram la fotografía en la que aparece con aceite untado en su piel y un microbikini en color fucsia brillante con tirantes en color naranja. Además, llevó en su cabello unas trenzas africanas. El look total resaltó sus atributos.

Para acompañar la foto escribió un texto hablando un poco de los proyectos que tiene como artista. “Con este nivel de power viene la música que estoy creando pa’ ustedes. Mamasota de adentro hacia afuera”, dijo la dominicana.

Como era de esperarse, el post ya ha conseguido más de un millón de ‘me gusta’ y miles de comentarios de internautas que han opinado sobre sus talentos artísticos y especialmente sobre su aspecto físico luego de sus más recientes cirugías.

“Una niña tan joven y con tantas cirugías cuando venga a tener 40 ya no va a poder aguantar más, el señor tenga misericordia de la juventud inconforme”; “Eso significa que tiene mucho autotune”; “De verdad que hermosa y que cuerpazo. En otro nivel”; “El Photoshop te despegó el ombligo, ponle pega”; “Ya les dije, dejen que hablen e inventen que ella con un post los deja mudos”; “Ya sabemos que cada vez que Yailin se va de las redes la gente siempre le inventara algo y a nosotras que nos gusta un chisme”; “¿Son cosas mías o el ombligo está doblado?”; “Y ese ombligo está mirando para otro lado. El filtro esta bueno no se le ven las rayas que le dejo el tigre, pero ese ombligo Ave María” y “Música????? Primero aprende a cantar, desenvolverte en el escenario es más en tu vida… solo sabes hacerte Photoshop en tanga”, se lee entre las reacciones.

¿Cómo comenzaron los rumores de la supuesta golpiza a Yailin?

Hace nos días el creador de contenido Arismeny Mañón, mejor conocido como DJ Topo, subió una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp en la que alguien que supuestamente trabaja en el servicio de Emergencia en República Dominicana le contaba que la intérprete de ‘Narcisista’ había llamado pidiendo ayuda porque Tekashi la habría golpeado.

“Sobre los rumores de Yailin y Tekashi, los cuales se están matando… Miren, eso fue una fuente que me llegó anoche a mí, del 911, la persona me mandó su carnet y todo. Ahora, yo no tengo prueba de eso. Yo por eso lo subí normal y también después subí una noticia que decía que era mentira, pero así fue que empezó lo de Anuel, ¿Lo recuerdan? Que yo lo revelé”, dijo en un video que compartió después de la captura de la conversación.

En ese mismo clip agregó: “No estoy seguro de que Tekashi le está poniendo la mano, vuelvo y reitero, pero cuando el río suena es porque piedras trae”.

Las especulaciones comenzaron a solo más de una semana de que Yailin agradeciera a 6ix9ine por tratarla bien y hasta asegurara que lo ama frente a unas 50 mil personas en un show en Cuba.

