Yailin ‘La Más Viral’ presume su cinturita en minivestido blanco en Disney World

Yailin ‘La Más Viral’ no para en dar de qué hablar. Esta vez la ‘Chivirika’ causó sensación al compartir una fotografía luciendo un vestido corto que resaltaba sus atributos mientras paseaba por Disney World en Orlando, Florida.

Luego de que Tekashi 6ix9ine saliera de prisión, donde estuvo tres horas antes de pagar una fianza de dos mil dólares, se fueron juntitos como unos “colaboradores” sentimentales a disfrutar de las atracciones de uno de los parques temáticos.

Para la ocasión la dominicana escogió vestirse con un minivestido de tiritas estilo camiseta, ceñido al cuerpo y en la zona de la falda con un volado. El atuendo dejaba ver la cinturita, los grandes pechos y la retaguardia que goza desde su última cirugía estética realizada a principios de julio.

A través de sus stories, la intérprete de ‘Narcisista’ compartió videos y fotos de ella sola en la que se pueden ver sus curvas y también el arreglito de su nariz que se hizo hace pocos días.

Durante el paseo a Disney World, la ‘Chivirika’ compartió una en su perfil en Instagram una foto con 6ix9ine en la que él le estaba dando un beso en el rostro y se veía la complicidad y el romanticismo entre ellos, a pesar de que han dicho que solo son “colaboradores musicales” y buenos amigos.

“Colaboradores de la vida”, escribió la cantante y bailarina dominicana en el pie de foto para acompañar la imagen.

Aunque el texto se prestó para que los fans dudaran de si son o no pareja, el rapero se encargó de aclarar con su comentario en la foto.

“Gracias por no pegarme cuernos cuando me arrestaron”, escribió el intérprete de ‘Dueño’ dejando en entrever que son pareja y ya no lo esconden.

Tekashi le hizo una escena de celos a Yailin

Estando en el parque temático, ‘La Más Viral’ hizo un live en Instagram en el que se conectaron más de 150 mil personas. En esa transmisión el estadounidense dio señales de presuntamente estar molesto porque la dominicana estaba mostrando la zona de sus pechos un poco mojados.

“Estás mojada con las te&*s mojadas y así te pones en vivo. Está bien…”, le dijo Tekashi a Yailin en el en vivo. View this post on Instagram A post shared by MUSICA URBAN TV ® (@musicaurbantv)

