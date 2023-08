Yailin La Más Viral por fin revela el rostro de Cattleya en Instagram, su hija con Anuel AA

La cantante de género urbano Yailin la más viral por fin, mostró al mundo el rostro de su hija con Anuel AA, Cattleya. Recordemos qué solo le habíamos visto el rostro cuando tenía un día de nacida, precisamente porque el ex de Karol G lo publicó en Instagram en una de las discusiones en redes sociales con la Chivirika. View this post on Instagram A post shared by ᑕᗩTTᒪEYᗩ G.🌀 (@g_g_v20)

Hoy Cattleya cumple cinco meses y su mamá a Yailin la más viral, decidió festejárselo primero, mostrando su hermoso rostro en Instagram y segundo, presumiendo el éxito de su marca y línea de productos para bebés. Misma que lleva el mismo nombre de la hija menor de Anuel AA.

Cuando el intérprete de Las Leyendas Nunca Mueren montó una foto de Cattleya en las redes sociales, fue porque Yailin la más viral, había publicado una foto de la pequeñita en el pecho de Tekashi 69. No es un secreto que el exponente de Hip Hop se ha encariñado demasiado con la bebé de la mujer con la que comparte una relación sentimental. Esto, a pesar de qué ellos digan que son “colaboradores musicales”.

Yailin La Más Viral y las fotos que ha publicado de Cattleya con Tekashi 6ix9ine

Yailin se cuidó demasiado de no revelar el rostro de su pequeña en redes sociales durante los primeros meses de ella. En una entrevista que hizo en el marco de los Premios Hit en Punta Cana, dijo que ella quería cuidarla de la exposición a las redes sociales. Recordemos que justamente la cantante nacida en República Dominicana sufrió de bullying cuando comenzó su relación con Anuel AA y por parte de algunos fanáticos de la bichota Karol G.

Sin embargo, después de que Yailin publicara una foto de la pequeña junto a Tekashi 6ix9ine el padre de la bebé, Anuel AA, se molestó tanto, que posteó una foto donde se le veía el rostro a la bebé. Estoy hizo estallar a Tekashi y a Yailin la más viral, ocasionando un verdadero “lleva y trae” digital entre ambos bandos en las redes sociales.

Anuel AA, Yailin ‘La Más Viral’ y Tekashi 6ix9ine protagonizan memes en redes sociales. Foto: Cortesía/Getty Images.

El intérprete de Gooba y Trollz le reclamó al intérprete de Más Rica que Ayer que hubiese revelado el rostro de Cattleya en Instagram, y dijo que ya Yailin no estaba preparada para eso. Anuel le respondió Tekashi llamándolo mal padre y hasta pedófilo, por un caso en el que se declaró culpable hace algunos años.

TeKashi 69 siguió defendiéndose y todo terminó hasta con unos mensajes que publicó Yailin la más viral, dónde señalaba Anuel de violencia doméstica y su abogado decía que iba a tomar acciones legales al respecto.

Hace pocos días, Yailin la más viral volvió a publicar una foto de la pequeña en el pecho de Tekashi 6ix9ine jugando. Todo esto se dio con total normalidad y no causó mayor alboroto. Anuel AA no se pronunció.

Arcángel llamó rata a Tekashi 6ix9ine por foto con la hija de Yailin La Más Viral y Anuel AA

Otro enemigo de Anuel AA, el también cantante de género urbano, Arcangel, se pronunció respecto a esto y dijo que, a pesar de que él tuviese diferencias con el ex de Karol G, con los hijos de nadie se mete. Señaló a Tekashi de “rata” por supuestamente estar utilizando a la pequeña Cattleya en medio de todas estas diferencias con el intérprete de Las Leyendas Nunca Mueren.

“Aquí no estamos en choteo ni nada de eso. Para mí los dos son unas ratas. Oye lo que te estoy diciendo. Anuel para mí es otra rata… Pero yo no puedo aceptar que venga otra rata y le falte el respeto, ca* porque tú tienes que respetar a los hijos de un hombre… Un hombre no jo con los hijos del otro hombre y ya” ,fue parte de lo que dijo Arcangel en una conversación que se hizo viral en las redes sociales. ARCANGEL SALE EN DEFENSA DE ANUEL Y ACABA CON YAILIN Y TEKASHI pic.twitter.com/eoPr7hpUWk— EL TOXICO RD (@eltoxicord) July 28, 2023

Lo cierto es que Yailin la más viral parece estar muy feliz con Tekashi 6ix9ine y muy segura de haber dado a conocer el mundo, por fin, la cara de su bebé Cattleya y de que sus fans le hayan respondido con muestras de amor y cariño hacia ella. 👩‍❤️‍👨 pic.twitter.com/FdnUpSYiNg— Yailin La Mas Viral Updates (@yailinupdates) August 10, 2023

