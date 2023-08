Hermana de Yailin La Más Viral niega ante las cámaras de Telemundo haberla golpeado

La Mami Kim es la hermana de Yailin La Más Viral y también es muy conocido en República Dominicana solo no por su belleza, al igual que La Chivirika, sino por sus escándalos. Uno de ellos es la supuesta rivalidad y distanciamiento que tiene con su familia. Esto no incluye solo a la ex de Anuel AA, sino a la madre de ambas también.

Hace no mucho, Kimberly Díaz, como se llama en la realidad la hermana de Yailin La Más Viral, habla en varios pódcast y programas de radio sobre su pelea y supuestos golpes. También le dijo a Carlos Adyan, conductor del programa En Casa con Telemundo, lo que pensaba sobre Tekashi 6ix9ine y por qué lo prefería antes que Anuel AA.

“Para mí Tekashi no es una persona honorable. Tekashi no tiene palabra, no es una que persona que tú puedas decir: Tekashi aportó o hizo tal cosa. Ok, él vive reglándole dinero a los necesitados. Ok, todo eso está muy bien, pero bro. Tú tienes caso de pedofilia. Todo el mundo te odia. Tú tienes caso con todo el mundo, ¿por qué será?“, comentó la hermana de Yailin La Más Viral al programa de Telemundo.

Tekashi 6ix9ine, cantante de hip hop en una pelea de UFC en 2021. Foto: Alex Bierens de Haan/Getty Images.

La Mami Kim, hermana de Yailin La Más Viral, desmiente golpes

“Yo soy muy real. Yo he expresado nada más que la verdad. La demanda que Yailin me pone a mí es por agresión. Yo nunca la he agredido a ella y mucho menos a mi mamá, que tengo como 5 años que no hablo con mi madre y bastante que no hablo con Yailin”, dijo sobre los supuestos golpes que se habrían dado entre las dos.

Además, aprovechó las cámaras para narrar qué opina sobre las críticas que recibe sobre su supuesta envida hacia Yailin y el hecho de que mencionan sus problemas públicamente para “hacer ruido”.

“Ok. Eso lo resolvemos fácil. A la gente que dice eso, que dejen de atacarme. Si dejan de atacarme. Yo me callo. Bro, a veces yo estoy en la plataforma que yo trabajo delirio urbano y escogemos un tema para que el pueblo llame a la emisora y no sé, compartir con ellos y me atacan… es un bullying excesivo“, dijo la dominicana.

La Mami Kim dice que Yailin La Más Viral le debe pedir perdón

Carlos Adyan le preguntó a la Mami Kim de qué manera podría darse una reconciliación con Wanda Díaz, su mamá, y Yailin La Más Viral, a lo que respondió sin titubeos. “Ellas dos tienen que reconocer todo lo que han hecho y pedirme perdón porque yo nunca le he hecho algo a ninguna de las dos”.

Además, la hermana de Yailin La Más Viral también dijo que no ha contado otras cosas de Yailin La Más viral justamente por lealtad. “Si yo hubiese querido hundirla a ella. Yo soy su hermana, su confidente Hay cosas que yo sé de ella, que nadie sabe y nunca las van a saber nunca porque nunca lo va a saber porque yo no lo voy a decir”, agregó.

Sigue leyendo:

–Hermana de Yailin La Más Viral explota en llanto al aire: “Yo no como, no duermo?”

–Mamá de Yailin La Más Viral advierte a Anuel AA: “Se te cayó la careta”, dijo en Instagram

–Hermana de Yailin La Más Viral y Anuel AA juntos en un video de Instagram ¡Tunden a Mami Kim!

–Hermana de Yailin La Más Viral dice que la salvó de su propia madre y la acusa de mandar a robar

–La Más ViralYailin la más viral mostró escote en Instagram después de cirugía a su llegada a Puerto Rico

–Yailin la más viral lanza jabón íntimo, “Flor”, y lo muestra casi todo en People en Español