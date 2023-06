Hermana de Yailin La Más Viral y Anuel AA juntos en un video de Instagram ¡Tunden a Mami Kim!

La cosa está que arde en cuanto a Yailin La Más Viral y Anuel AA. Mientras la dominicana se exhibe y suma números en reproducciones y en miles dólares junto a Tekashi 6ix9ine, su hermana, la Mami Kim ha puesto a sus fans a echar fuego por la boca. Publicó un video donde se ve un hombre muy parecido al ex de La Chirivika.

Yailin La Más Viral y su hermana, la Mami Kim, han tenido un “lleva y trae” desde hace unos meses. En el mismo, Mami Kim ha revelado detalles íntimos de la familia, como el supuesto descuido de la madre de ambas en la educación. También algunas peleas de Yailin La Más Viral con ex amistades. Ante eso, la ex de Anuel AA supuestamente había dicho que tomaría medidas legales.

Mami Kim no ha dado más declaraciones, pero sí se hizo un viral que supuestamente publicó en su cuenta de Instagram. En el mismo se ve a un hombre de espalda muy parecido a Anuel AA. Por supuesto, los insultos no han faltado para la hermana de Yailin.

“Lo que dijo el topo está a punto de cumplirse jajajja Dios mío”, “Pero y Anuel AA con esta tipa Dios mío, no puedo creer que ahora le guste el marido de la hermana”, “Y yo que estaba pensando que Anuel solo empata si se mete con Mami Kim, y velo hay pst”, se pudo leer.

Yailin La Más Viral se lanza línea de bebés inspirada en su hija con Anuel AA

Mientras toda esta polémica sucede, la intérprete de “Pa Ti” con Tekashi 69 se está entrenando como empresaria. Acaba de lanzar una línea de productos para bebés como cremas, champú, toallitas húmedas, aceite y otros más. Todo inspirado su hija, Cattleya.

De esta no conocemos aún su rostro, pero sí cuando comparte momento con su mamá. Tal cual como el desayuno que publicó hace poco, donde se veía a la hija menor del cantante de género urbano, Anuel AA. View this post on Instagram A post shared by Urbanos Del Mundo 🌍🇵🇷🇩🇴 (@urbanosdelmundo)

Justo sobre esa relación, Yailin también habló y no dejo muy claro si habla con el ex de Karol G por su hija o si, de plano, no hay nada de relación entre ellos. “Nada para serte sincera, tú sabes. Ahora está tirando. Tú sabes. Pero… nada”.

Sigue leyendo:

– Anuel AA explicó su mensaje para Karol G en Premios Tu Música Urbano 2023

– Yailin La Más viral perrea en bikini y peluca al estilo Tekashi 6ix9ine en su nuevo tema “Pa Ti”

– Yailin La Más Viral arremete contra Anuel AA en su nueva canción: “Narcisista”

– Yailin La Más Viral triunfó en transparencias durante debut en Premios Heat 2023

– Anuel AA exige a Premios Heat que saquen a Tekashi 6ix9ine de hotel en Punta Cana o no canta