Arcangel llama rata a Tekashi 6ix9ine por video con hija de Anuel AA y Yailin La Más Viral

El cantante de género urbano, Arcangel dio una entrevista en Puerto Rico y decidió opinar sobre la polémica que hubo entre Anuel AA, quien ya no es amigo de él, Tekashi 6ix9ine y Yailin la más viral. Para el intérprete de La Jumpa el exponente de hip hop se excedió al involucrar en la polémica a la pequeña Cattleya. ARCANGEL SALE EN DEFENSA DE ANUEL Y ACABA CON YAILIN Y TEKASHI pic.twitter.com/eoPr7hpUWk — EL TOXICO RD (@eltoxicord) July 28, 2023

La bebé de casi cuatro meses es hija de Anuel AA y con Yailin la más viral. Recordemos que hace poco se viralizó en redes sociales una discusión entre ellos después de que La Chivirika subiera un video, donde la bebé estaba en el pecho de Tekashi 69. El ex Karol G inmediatamente reveló el rostro de la bebé en Instagram en venganza, después de ver a su hija cerca del “colaborador musical” de su mamá.

Anuel AA monta foto de Cattleya y Tekashi 6ix9ine y Yailin La Más Viral se le van encima https://t.co/RCaVwND1jM — La Opinión (@LaOpinionLA) July 6, 2023

Arcángel ahora ha decidido opinar al respecto: “Aquí no estamos en choteo ni nada de eso. Para mí los dos son unas ratas. Oye lo que te estoy diciendo. Anuel para mí es otra rata... Apuntalo otra vez, que te lo estoy diciendo yo. Pero yo no puedo aceptar que venga otra rata y le falte el respeto, ca**** porque tú tienes que respetar a los hijos de un hombre… Un hombre no jo*** con los hijos del otro hombre y ya. Mis hijos, tú me los tienes que respetar, ca***”, sentenció de forma contundente.

Arcangel, cantante de género urbano, en el $trip Love Tour de Karol G. Foto: The Grosby Group.

“Ahí hay un problema, pero hay un lado que apoyo más que otro y es que los hijos se respetan, oyó…”, insistió el boricua sobre el hecho de que se hubiese hecho pública la foto de la hija de Anuel AA con Tekashi 6ix9ine. “Los hijos de los hombres se respetan. Nosotros los hombres no podemos cogerla con los hijos de las ratas… con su mamá tampoco, con nadie… Tú le faltas el respeto a mi hija y estás muerto conmigo de por vida…”, siguió diciendo enfáticamente el amigo de Bad Bunny.

Arcángel cuestiona la lealtad de Tekashi 6ix9ine

En cuanto a lo que supuestamente alejó a Anuel AA de Tekashi 6ix9ine, lo cual siempre se le ha atribuido al hecho que el cantante de hip hop declaró en contra de una pandilla a la que pertenecía en Nueva York, dice que eso lo considera una deslealtad.

“La calle viene con eso incluido, si no, no te metas pa’ la calle. Usted era delincuente y mandaba a darle tirso a la gente también”, dijo refiriéndose al video que publicó Yailin La Más Viral, donde ella le decía a Anuel AA que él le había dicho que quería mandar a matar a unas personas, entre ellas Arcángel y Alofoke.

Por el contrario, de lo que muchos pudiesen pensar, Arcángel no se molestó por eso, sino que más bien dejó en evidencia lo que, para él, es el pasado de Tekashi 69: “Yo he estado en la calle metido. Y yo jamás me he metido a traicionar gente”.

Arcángel invita a defender el género urbano de Tekashi 6ix9ine

El cantante se mostró receloso del género urbano. Asegura que a Tekashi 6ix9ine no le terminó yendo bien el hip hop y que ahora pretende lucrar con el ritmo latino. “El tipo fue a Puerto Rico y ofreció un millón pesos. Nadie le hizo caso. El tipo fue a Santa Domingo, ofreció diez mil y todo el mundo le hizo coro… Tú no le puedes aplaudir la cosa a nadie por sonido. Este tipo vino y quiere hacer en el género con nosotros, lo que no hizo con los prietos”, dijo Arcángel.

Arcangel y Anuel AA cuando aún eran amigos durante un evento en Miami. Foto: The Grosby Group.

Además, aseguró que esto no se debe a una defensa de Anuel AA. Con quien no hace mucho tuvo una controversia y se dijeron de todo también en redes sociales. “Y como te digo a mí sin cojones me tiene el otro cabrón. Pero yo soy real. Yo jamás voy a dejar que venga otro, a faltarle el respeto a uno de los míos… Usted tiene que respetar los hijos de un hombre”, insistió con el hecho de que Tekashi 6ix9ine haya involucrado a la hija menor de Anuel AA y Yailin La Más Viral en la polémica de ambos.

“Si otro hombre te sube a la hija tuya con otro hombre en el pecho. Yo no me imagino lo que tú harías”. Hasta el momento de cierre de esta nota, ni Tekashi 6ix9ine, ni Yailin La Más Viral, ni Anuel AA se habían referido a las declaraciones de Arcángel. View this post on Instagram A post shared by E l B A J O M U D O N E T 👁 (@bajomundonet)

