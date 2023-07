Yailin La Más Viral impacta con movimiento de lengua y estrías en su pecho en Instagram

La ex de Anuel AA y pareja actual o al menos, así parece, de Tekashi 6ix9ine, Yailin la más viral no para de dar de qué hablar. Apenas 24 horas después desplazó a Shakira en Premios Juventud 2023 en tendencia, al lanzar su tema musical Shaka Laka con el exponente de Hip Hop. Yailin La Más Viral en Ibiza cuando aún era pareja de Anuel AA. Foto: G3/Teh Gorsby Group.

En el mismo no solo confirma su relación o al menos así lo han tomado muchos, con un apasionado beso, sino que dieron de qué hablar después en el after party y celebración del éxito del videoclip no fue cualquier cosa. Yailin vistió una minifalda y top a juego de Prada y, como buena bailarina, encantó con su ‘twerking’ exótico. Pero eso no fue nada comparado con su movimiento de lengua, mismo que se hizo viral tanto en TikTok como en Instagram.

La Más Viral😈 pic.twitter.com/4oOi3bAS7z — Yailin La Mas Viral Updates (@yailinupdates) July 23, 2023

No es la primera vez que la Chivirika llama la atención por esto por movimientos particulares en su boca. Cuando era pareja de Anuel AA, también se habló mucho de esto, amén de un movimiento de su movimiento de caderas, por supuesto. Pero esto no fue solo lo que llamó la atención, sumado a su supuesta relación con Tekashi 6ix9ine. Las estrías en su pecho tampoco pasaron desapercibidas.

A Yailin La Más Viral la critican en Instagram por estrías

La cantante nacida en República Dominicana dejó muy claro en la entrevista que dio a El Gordo y La Flaca de Univision, que las críticas y señalamientos no le importan para nada. Por el contrario, dijo que de todos saca cosas positivas. Mismo argumento que mantuvo durante la entrevista exclusiva que ofreció a la revista People en Español, dónde también fue portada.

Ahí dijo que los haters también traían enseñanzas, habló de sus cambios estéticos y enfatizó que, cuando ella lo hace, es para sentirse bien con ella y no por agradar ni al público, ni a alguien en particular. Dejó claro que el mejorar en este sentido es una decisión personal. Aun así, todo lo que hace Yailin la más viral parece viralizarse y generar noticias de manera inmediata.

En el video de Shaka Laka, su nuevo tema musical junto a Tekashi 69 y Kodak Black, la ex de Anuel usó un escote profundo. Por haberse realizado una cirugía plástica hace poco, obviamente todavía está muy inflamada y no era viable grabar en faja. Así que se la quitó para esto y por supuesto la inflamación hizo que se le marcaran más las estrías y esto generó toda una serie de comentarios en redes.

Shaka Laka tiene hasta el momento de cierre de esta nota casi 8 millones de reproducciones en YouTube y se perfila como uno de los grandes temas preferidos a colaboración entre Tekashi &ix9ine y Yailin la más viral después de qué lanzaron Pa’ Ti.

Yailin La Más Viral muestra apoyo a Tekashi 6ix9ine en Instagram

Recordemos que los cantantes de género urbano y Hip Hop viajaron hasta Puerto Rico para presentarse en los Premios Juventud de Univision. Antes de su llegada, ya Tekashi y la cadena televisiva había recibieron amenazas que atentaban contra la seguridad del cantante. Después de alentar a las autoridades y estas recomendaran al cantante abandonar República Dominicana, la cadena decidió cancelar la presentación de él. Tekashi 6ix9ine y Yailin La Mas Viral: Foto: Getty Images/Versatility.

De inmediato, Yailin la más viral mostró su solidaridad a Tekashi 6ix9ine y canceló su presentación en los Premios Juventud 2023. Ambos se dejaron ver abandonando de Puerto Rico en un avión privado y ella le dice le dedicó un mensaje en Instagram: “Con mi colaborador siempre.” Dejando claro que están más inseparables que nunca y que su apoyo al exponente de hip hop es imparcial.

