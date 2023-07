Tekashi 6ix9ine le responde a Arcángel con una foto del hijo de Anuel AA en Instagram

La noticia no para y la polémica tampoco alrededor de Tekashi 6ix9ine, Yailin la más viral y Anuel AA. Ahora también se le ha sumado el otro exponente de género urbano y también puertorriqueño, Arcangel. Recordemos que en el pasado él fue muy amigo del ex de Karol G e intérprete de Las Leyendas Nunca Mueren. El rapero Tekashi 6ix9ine disfrutando de un juego de la MBL. Foto: Eric Espada/Getty Images.

Después las peleas entre ellos, Arcangel y Anuel AA más nunca volvieron a ser amigos. De hecho, también han ventilado sus peleas en las redes sociales. Así que, en esta oportunidad, el intérprete de La Jumpa Ft. Bad Bunny arremetió sin piedad contra Tekashi 69 durante una entrevista en un programa en Puerto Rico. Esto, semanas después que se vitalizará un video que subió Yailin la más viral donde su hija con Anuel, Cattelya, aparece en los brazos de Tekashi 6ix9ine.

“Para mí los dos son unas ratas. Oye lo que te estoy diciendo. Anuel para mí es otra rata… Apuntalo otra vez, que te lo estoy diciendo yo. Pero yo no puedo aceptar que venga otra rata y le falte el respeto, ca* porque tú tienes que respetar a los hijos de un hombre… Un hombre no jo** con los hijos del otro hombre y ya…“, fue parte de lo todo lo que le lanzó Arcangel al exponente de hip hop.

ARCANGEL SALE EN DEFENSA DE ANUEL Y ACABA CON YAILIN Y TEKASHI pic.twitter.com/eoPr7hpUWk — EL TOXICO RD (@eltoxicord) July 28, 2023

Tekashi 6ix9ine le responde con ironía Arcángel en Instagram

Como era de esperarse, el intérprete de Trollz no se quedó callado y recurrió a la ironía y al humor negro para responderle al boricua. “Con los hijos no se juega, ca***”, escribió junto a una foto del hijo mayor de Anuel AA con la joven Astrid Cuevas y Arcángel. Recordemos qué, tal como mencionamos, el ex de Karol G y su ex amigo tuvieron una relación de hermandad durante muchos años. Esto hace prácticamente normal que tenga fotos con el hijo del intérprete de Más Rica Que Ayer.

Pero Arcángel en su descarga con los comunicadores no solo hablo del hecho de que Tekashi 6ix9ine mencionara a la hija de Anuel y Yailin, sino que también habló de lo que piensa de Tekashi ahora que está tenido éxito con en el género urbano. Recordemos que en el pasado también grabó con Anuel y el tema BEBE fue uno de los más escuchados de ambos.

“Tú no le puedes aplaudir la cosa a nadie por sonido. Este tipo vino y quiere hacer en el género con nosotros, lo que no hizo con los prietos”, dijo Arcangel refiriéndose a un supuesto fracaso musical de Tekashi con la comunidad afroamericana del hip hop.

Lo cierto es que, habrá que ver si Anuel AA reacciona a la publicación de Tekashi 6ix9ine después de haber publicado una foto del su hijo Pablo Anuel o si, en su defecto, su mamá Astrid Cuevas hace algún reclamo por ser este menor de edad. Hasta el momento de cierre de esta nota, no habían reaccionado.

Sigue leyendo:

– Yailin La Más Viral impacta con movimiento de lengua y estrías en su pecho en Instagram

– Reportan que Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine abandonaron Puerto Rico en avión privado

– Yailin la más viral mostró escote en Instagram después de cirugía a su llegada a Puerto Rico

– Ensayos de Tekashi 6ix9ine y Yailin La Más Viral en Premios Juventud suspendidos por seguridad

– Arcangel y Anuel AA llegan a Los Ángeles con sus respectivas giras