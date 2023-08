Yailin ‘La Más Viral’ deja ver su ropa interior sentada en las piernas de Tekashi 6ix9ine

Yailin ‘La Más Viral’ este fin de semana ha estado en los temas en tendencia del mundo del entretenimiento por su viaje a Cuba para dar un concierto con su “colaborador” Tekashi 6ix9ine.

Cuando iban rumbo a la isla en un avión privado, la ‘Chivirika’ aprovechó de hacerse algunas fotos presumiendo su figura y un lujoso look que ha dado mucho de qué hablar.

Los artistas realizaron el viaje para hacer la gran presentación que no lograron en Puerto Rico por la prohibición de participación de Premios Juventud a Tekashi por supuestas amenazas anónimas contra la vida del rapero.

‘La Más Viral’ y 6ix9ine ya se habían mostrado en ensayos para el show y finalmente lograron viajar. Para emprender el viaje, la intérprete de ‘Solo Tú y Yo’ optó por llevar un minivestido ajustado en color negro con una especie de tela de malla que dejaba ver otra tela roja debajo.

La cantante subió un carrusel que llamó poderosamente la atención porque en varias fotos dentro del avión aparecía sentada sobre las piernas de Tekashi 6ix9ine, con quien no ha dicho oficialmente que tiene una relación amorosa, pero le dijo que lo ama y lo besó en el concierto que dieron ante unas 50 mil personas en Cuba.

En una de las imágenes, por lo corto de su vestido, se le veía su ropa interior roja, pero ella igualmente la compartió en su Instagram.

“Ser feliz es lo mejor del mundo, Cuba”, fue el texto en el que anunció la dominicana que estaba viajando al país en el que declaró el sentimiento que tiene por el estadounidense.

Desliza para ver las fotografías

En las imágenes que publicó también llamaron la atención su cartera de cuero de la casa Hermès Birkin modelo ‘Hermes Birkin 30’ , en color ‘Rouge De Coeur’ y sus zapatos rojos, puntiagudos, de tacón fino, del diseñador Alexander McQueen que pertenecen a la nueva colección Otoño-Invierno 2023. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

