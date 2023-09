¿Yailin ‘La Más Viral’ llamó al 911? Lo que se conoce de la supuesta golpiza que le habría dado Tekashi 6ix9ine

Los “colaboradores” Yailin ‘La Más Viral’ y Tekashi 6ix9ine han sido noticia durante los últimos días porque se ha rumorado que el rapero le habría dado una golpiza a la cantante y ella supuestamente llamó al 911. En medio de lo que se habla por allí apareció la dominicana en redes sociales.

Todo comenzó con cuando el creador de contenido para redes sociales, Arismeny Mañón, subió una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp con alguien que supuestamente trabaja en el servicio de Emergencia en República Dominicana y que habría atendido la supuesta llamada de la ‘Chivirika’ pidiendo ayuda y asegurando que iba a denunciarlo para que lo detuvieran.

Ante las interrogantes de los internautas el influencer se pronunció en un video para comentar que no sabía si lo que había publicado era real y que, de serlo, sería la segunda vez que la intérprete de ‘Solo Tú y Yo’ supuestamente es agredida por una pareja, pues hace dos meses denunció que supuestamente Anuel AA la golpeó cuando ella estaba embarazada de Cattleya, la hija que tienen en común.

“Sobre los rumores de Yailin y Tekashi, los cuales se están matando…. Miren, eso fue una fuente que me llegó anoche a mí, del 911, la persona me mandó su carnet y todo. Ahora, yo no tengo prueba de eso. Yo por eso lo subí normal y también después subí una noticia que decía que era mentira, pero así fue que empezó lo de Anuel, ¿Lo recuerdan? Que yo lo revelé”, comentó el influencer.

¿Ellos han dicho algo?

Hasta el momento de la publicación de esta nota ninguno de los dos artistas se ha pronunciado para confirmar o desmentir los rumores. Sin embargo, llama la atención que no han compartido stories o publicaciones en redes sociales juntos desde hace unas semanas; especialmente 6ix9ine ha estado inactivo y ellos solían compartir su día a día juntos.

Por su parte, la dominicana sí apareció el pasado viernes presumiendo un atuendo naranja que resaltaba su figura. En una de las publicaciones que realizó compartió un video en el que aparece ella caminando de espaldas hacia su camioneta.

En el clip que subió la intérprete de ‘Narcisista’ se escuchaba de fondo la canción ‘Yaya’ del rapero estadounidense con orígenes mexicanos y puertorriqueños ¿Será que con la canción hace un guiño para dejar claro que su nueva pareja no la maltrata? View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

Justo hace dos semanas, Yailin ‘La Más Viral’ dio unas palabras frente a unas 50 mil personas en un show que tuvo en Cuba junto a Tekashi 6ix9ine donde ella le agradeció por haber llegado a su vida, tratarla como ella una reina y hasta ser buena persona con su madre y su pequeña hija. Incluso reconoció que lo ama y sellaron su amor con un beso, por lo que el tema de la supuesta agresión para muchos no es creíble.

***

Sigue leyendo:

– Yailin ‘La Más Viral’ deja ver su ropa interior sentada en las piernas de Tekashi 6ix9ine

– Yailin ‘La Más Viral’ se habría cubierto el tatuaje de Anuel AA con otro nombre ¿El de Tekashi 6ix9ine?

– Yailin ‘La Más Viral’ presume su cinturita en minivestido blanco en Disney World

– Tekashi 6ix9ine tiene ataque de celos con Yailin La Más Viral durante live de Instagram