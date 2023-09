Cardi B confiesa cirugías, habla de Yailin La Más Viral y fan la confunde con Karol G

La exponente de hip hop, Cardi B, dio una entrevista al programa radio de Mega 97.9 “El Vacilón de la Mañana” casi toda en español. Sin miedo al qué dirán, como estamos acostumbrados a ver al intérprete de “I Like It” y esposa de Offset, habló sobre sus cirugías estéticas, de Yailin La Más Viral y hasta hizo chiste alrededor de Karol G.

“La última vez que yo vine yo no tenía dos hijos. El cuerpo ha cambiado. Yo nunca me he hecho Lipo. Yo me he hecho nada más que dos. Claro que, yes. Por cada muchacho yo me hago una. Yo me hice una lipo y me levanté la nal… El hijo mío me tumbó la nal… entera el verano pasado”, dijo con honestidad Cardi B.

No es la primera vez que habla de sus retoques estéticos. De hecho, hace poco y aunque diga que se reconstruyó, la verdad es que también y al igual que su rival Nicki Minaj, Cardi B ha dejado de lado el uso de los polímeros y parece haberlo extraído de los glúteos.

Cardi B habla de Yailin La Más Viral

No es un secreto que a la cantante de Cardi B la han comparado con Yailin La Más Viral, incluso han dicho que esta última quiere imitar a la rapera. Ante esto, los conductores de “El Vacilón de la Mañana” increparon a la cantante.

La cantante y rapera @iamcardib mencionó que le gustan las canciones de @yailinlamsviral en una reciente entrevista en el emisora @mega979nyc, cuando se le pregunto si le gustaba la artista, también dijo que le gusta que los dominicanos estén siendo más escuchados. pic.twitter.com/jmTB7wosTY — Yailin Crave? (@yailincrave) September 8, 2023

“A mí me gusta mucho su música. Yo no creo que ella está tratando de ser como yo. Me refiero. Nosotros hacemos como canciones diferentes. A mí me gusta su música. Yo la amo. Me gusta su estilo. A mí me gusta el hecho de que los dominicanos están como… Se están desarrollando. Una dominicana que está yendo siempre como viral porque es siempre, siempre. No era así antes”, dijo Belcalis Marlenis Almánzar, como se llama realmente Cardi B sobre Yailin La Más Viral.

Esto lo explicó refiriéndose al hecho de que ahorita hay mucho más apertura en la industria musical para los latinos, de lo que había cuando ella comenzó la carrera. También adelantó que está trabajando una colaboración que va a sacar con La Chivirika.

También dio el bombazo que Yailin estará junto a su “colaborador musical” Tekashi 6ix9ine en una presentación de Cardi B en Japón en noviembre. Así que, todo indica que la rapera será una especie de “madrina” para la cantante de género urbano dominicana.

? CONFIRMADO! YAILIN LA LAS VIRAL estará en Tokyo, JAPON!!! pic.twitter.com/h6K4rVHub4 — Manos Blanca (@AlofokeArmy) September 8, 2023

Fan confunde a Cardi B con Karol G

Como es costumbre hacer en “El Vacilón de la Mañana” varios oyentes llamaron a la estación para poder hablar con la cantante. Sin embargo, una fan que se comunicó, en vez de decir Cardi B, la llamó Karol G, lo que generó un ataque de risa en todo lo que estaban en el estudio.

Además, la esposa de Offset no perdió tiempo para hacer gala de su buen humor y entonó: “Bebé qué fue… no que me muy calladito”, con la melodía de la canción “TQG” de La Bichota y Shakira.

Recientemente en una estación de Radio confunden a Cardi B con Karol G atraves de una llamada de un fan. pic.twitter.com/jmv1SzPJUw— Karol G Stats (@KarolGWW) September 8, 2023

Recordemos que Cardi B estuvo hace meses junto a Shakira en la semana ve en el París Fashion Week donde pasaron juntas. Después la rapera usó el filtro de “Copa Vacía” y cantó el tema en Instagram confesando que es muy fanática de Shakira. Por supuesto, todo el mundo gozó con el buen sentido del humor de la cantante, quien además se encuentra de promoción de su nuevo tema “Bongos” con Megan Thee Stallion.

Cardi B orgullosa de sus raíces latinas

Hace pocas semanas, Cardi B protagonizó la portada de la revista Vogue México. En ella posó extremadamente elegante y, para sorpresa de muchos, tapada. En la entrevista habló de cómo tuvo confusión de haber nacido en El Bronx, en Nueva York, pero ir a casa de familiares en las que se hablaba en español y como todo influyó en la música que hace hoy en día. Cardi B, Camila Cabello y Shakira en el desfile de Fendi. Foto: Getty Images.

Pero también narró de cómo su condición de mujer humilde y negra no le hizo fácil ser parte de la industria de la moda. Cardi B es fan de alta costura. Siempre la vemos en semanas de la moda, en importantes desfiles y lanzamientos de colecciones nuevas.

Pero lo que sorprende es que no siempre fue así. Cardi B reveló para la revista Vogue México, que ella no le fue fácil a entrar al ambiente. En un principio la sentaban cuatro filas más atrás, donde ni siquiera la podían ver. Pero fue constante y perseverante, además demostró ser una gran artista y también ser una persona que puede estar a la talla de esos grandes eventos de moda. Hoy en día se sienta al lado de la propia Anna Wintour, quien es un icono dentro de esta industria.

