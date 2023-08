Cardi B posó para Vogue México ¡tapada! y habla de sus raíces latinas y humildes

En el emocionante mundo de la moda no hay personas tan fascinantes como Cardi B o no tanto como se quisiera. Esta influyente rapera y cantante, conocida por su actitud sin filtros y su música innovadora, ha dado un paso gigante al aparecer en la portada de Vogue México. Sin embargo, su camino hacia el estrellato no ha estado exento de desafíos y rechazos, y su profundo orgullo por sus raíces latinas ha sido un motor constante en su ascenso. VOGUE Mexico/LatAm pic.twitter.com/1EDVUKIbZL — Cardi B (@iamcardib) August 25, 2023

Desde los albores de su carrera, Cardi B ha enfrentado críticas y rechazos en la industria de la moda debido a su estilo único y su apariencia auténtica. En un mundo donde las normas de belleza pueden ser restrictivas, ella ha sido explosiva y distinta. En la entrevista que dio mientras posaba para Vogue México, habló de su orgullo latino y de cómo esos sonidos los reconoce desde que era una niña.

“Soy naturalmente una persona con sabor. Mis raíces me dan mucha actitud. Ahora que viajo por el mundo veo qué tan importante es tener mucha herencia caribeña porque soy naturalmente una persona con sabor. Mis raíces me dan mucha actitud. Siento que los caribeños son criados en una estructura de hogar muy estricta y mientras más crezco, más lo veo”, aseguró la exponente de hip hop y esposa de Offset cuyo padre nació en República Dominicana.

Cardi B dice a Vogue México que la moda no la quiso

La intérprete de WAP feat. Megan Thee Stallion dice que el mundo del fashion no la aceptó desde un inicio. Su color, sus curvas, una mujer que viene del hip hop, no eran bien recibidos, según contó. Dice que la confianza y la autenticidad son sus armas secretas, empoderando a otras mujeres a abrazar su singularidad.

“Siempre he sentido que al ser una mujer de color y al ser alguien que no viene de una familia de dinero o al no ser una nepobaby, siempre será más difícil introducirme a los espacios en los que quiero estar. Pero estoy agradecida de que mi amor por la moda me ha llevado a todos esos lugares. El viaje ha sido largo, pero al mismo tiempo ha sido dulce”, asegura Cardi B sobre lo difícil que fue verla en las mejores Fashion Week del mundo como es ahora.

Recuerda, según dice a Vogue México, que al principio la invitaban, pero ni la determinaban: “He querido entrar a los desfiles desde el 2016 y recuerdo cuando estaba sentada en la cuarta fila en mi primer show de moda, estaba muy emocionada. He trabajado en mí misma hasta estar sentada constantemente al lado de Anna Wintour y teniendo conversaciones con ella. Es algo asombroso”, dice orgullosa de su esfuerzo.

Cardi B escogió un vestuario inusual para la portada de Vogue México

Para su sesión de fotos con la revista, Cardi B sorprendió con su elección de atuendos. Mostrando su innegable sentido del estilo, combinó la elegancia con la provocación en cada imagen. Desde atrevidos trajes de diseñador hasta conjuntos que capturaban su espíritu callejero, su enfoque audaz hacia la moda se tradujo en una colección de imágenes que dejaron una impresión duradera.

Pero, para sorpresa de muchos, no mostró casi piel, ni retaguardia, ni sus explosivos atributos. Muy acorde a lo que iba contando a lo largo de la entrevista.

En un momento en que la industria del entretenimiento está en constante cambio, Cardi B personifica la resiliencia y la creatividad que son esenciales para triunfar. Su rechazo de las convenciones y su voluntad de ser auténtica han dejado una marca indeleble en la cultura pop. Su aparición en la portada de Vogue México es más que una simple hazaña de moda; es un testimonio de su impacto en la música, la moda y la cultura en general.

Total que, esta rapera que arroja micrófonos al que la agrede, que admira a Shakira y a Yailin la Más Viral y que ha puesto a todo el mundo a bailar al ritmo de I Like It y Bodak Yellow, ha trascendido como latina en el mundo del hip hop y también en la moda, ya que representa un cúmulo de esfuerzos y superaciones personales.

