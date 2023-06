Nicki Minaj se sigue quitando silicona de su cuerpo y lo presume en Instagram

Hace casi dos años, la exponente de hip hop y rival musical de Cardi B, Nicki Minaj, afirmaba que tenía implantes de silicona en su retaguardia. Ya la rapera había manifestado que no quería un cuerpo menos voluptuoso y tener la facilidad de moverse más “libremente”. Nicki Minaj, cantante de hip hop, en el MONSE show en Nueva York. Anna Webber/Getty Images for IMG.

La cantante entonces procedió ahora a quitarse la silicona, pero de su busto. Fue la propia Nicki Minaj la que dio la noticia a través de su cuenta de Instagram de su último procedimiento estético. En vez de aumentar, como ha tenido acostumbrado a sus fans, se quitó.

Mientras interpretaba su último tema “Barbie World” de la nueva película “Barbie” protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling y donde La Bichota, Karol G también un tema en el soundtrack (Watati), Nicki dejó claro que pasó por el quirófano y acabó con su voluptuoso busto de silicona.

Además, presumió en Instagram cómo quedó después de sacarse la silicona del área: “Te** nuevas, ¿quién es?”, dijo la intérprete de “Super Bass” y “Blick Blick” y por cierto, amiga de Tekashi 6ix9ine, quien está en la palestra de las noticias en este momento por sus polémicas con Anuel AA y Yailin La Más Viral.

Por qué Nicki Minaj extrae su silicona

La esposa de Kenneth Petty quería estar cómoda. Recordemos que apenas hace dos años tuvo un bebé y de lado quedó aquella mujer del hip hop que debía moverse únicamente para sus espectáculos y videoclips. Pero adicional a eso, Nicki Minaj reconoce que una amiga la impulsó.

En su momento le dijo que debía evitar que la mujer fuese vista como un objeto con poder sexual dentro de la industria musical y que, de cierto modo, eso lo fomentaba. La rival de Cardi B reconoce que no estuvo de acuerdo inicialmente, pero que al final su amiga tenía razón.

Asegura como hizo en el pasado con su retaguardia, se alejó de esas tallas enormes y se dejó ver tal cual cómo es. Aun así, muchos la consideran una de las mujeres más guapas del género y lo más importante, ella también afirmó seguir sentirse así aún y después de estos cambios. View this post on Instagram A post shared by Barbie (@nickiminaj)

