Nicki Minaj presume curvas por Londres, pero fans enloquecen y generan caos en plena calle

Después de ser criticada por un supuesto aumento de peso, Nicki Minaj salió a presumir sus curvas por las calles de Londres. Sus fans se emocionaron tanto, que terminaron persiguiendola en estampida.Se generó un verdadeo caos. Por fortuna puedo escapar con ayuda de la policía.

Mientras Nicki Minaj caminaba con parte de su equipo por Londres vistiendo unos leggins súper ajustados rojos, un grupo de fans que en teoría no sería tan grande, terminó convirtiéndose en una masa de personas enardecidas persiguiendo en estampida a la intérprete femenina más importante del hip hop junto a Cardi B. View this post on Instagram A post shared by Barbie (@nickiminaj)

Nicki Minaj se encuentra en Reino Unido porque el pasado domingo actuó en el Wireless Festival en Finsbury Park, Londres, y ayer lunes se le ocurrió organizar un encuentro improvisado con sus fans en un local de Camden para compensar a todos aquellos que no pudieron acceder al recinto donde se celebró su concierto por problemas de aforo. View this post on Instagram A post shared by What's On Your Mind (@whatsonyourminduk)

La idea degeneró rápidamente en un auténtico caos cuando cientos de personas abarrotaron las calles del popular barrio londinense. En un principio, Nicki Minaj se emocionó lcpn a acogida que le habían dado sus fans británicos y publicó un video en su cuenta de Instagram en el que se puede ver a una pequeña multitud persiguiendo la furgoneta en que viajaba, pero muy pronto se dio cuenta de que la situación se había salido de control.

Nicki recurrió entonces a Twitter para pedirles a todos los presentes que se pusieran en fila y respetaran la distancia de seguridad porque, de lo contrario, su equipo de seguridad no le permitiría salir del coche. Sin embargo, su llamamiento no surtió demasiado efecto y cuando por fin salió del vehículo rodeada de una escolta policial estuvo a punto de ser aplastada. View this post on Instagram A post shared by Barbie (@nickiminaj)

En los vídeos que grabaron muchos de los presentes se la puede ver tratando de abrirse paso a duras penas entre la muchedumbre. En un momento dado golpeó sin pensárselo dos veces a un hombre al que unos segundos antes le había pedido que se alejara de ella y que la ignoró en su empeño por tomarse un selfie. Sin embargo, a él no le importó lo más mínimo e incluso ha compartido ese momento en su cuenta de TikTok para aclarar que se alegrara de que su ídolo le tocara.

