Patrick Stewart tuvo que ir a terapia después de su separación con Sheila Falconer

El famoso actor de 83 años confesó que al finalizar su matrimonio, tuvo que ir a terapia debido a sus problemas de alcohol y pastillas para dormir. Dicho episodio de su vida comenzó al separarse de su esposa Sheila Falconer, con quien tuvo a sus hijos Daniel, de 56 años, y Sophie, de 51 años, a principios de los años 90 y pronto recurrió al alcohol y a las pastillas para sobrellevarla situación, pero encontró la salida de esa época oscura con ayuda profesional.

En sus nuevas memorias, tituladas “Making It So”, dijo: Sentí que mi vida había perdido el rumbo. Pastillas para dormir, sí. Alcohol, sí. Se convirtieron en parte de mi vida. Pero, finalmente, pude lidiar con eso. Una vez más, esa es la ventaja de la terapia hermosa: que puedes hablar con alguien.

Por supuesto, la mayoría de las veces te dicen: ¿Y cómo te hizo sentir eso? ¿Cómo fue eso? Ya sabes, creo que la mayoría de nosotros caemos en una espiral descendente de vez en cuando. Hay momentos en los que nos hacemos preguntas, quizás injustamente. Mi esperanza es que todo haya quedado atrás.

La estrella de los “X-Men” ha tenido una relación tensa con su familia a lo largo de los años y recordó que hubo momentos en los que ‘odiaba’ a su padre, quien luchó contra el alcoholismo durante su vida, pero ahora desearía tenerlo cerca para sentarse y hablar.

“Hubo años en los que odiaba profundamente a mi padre y también le temía. Mi autodisciplina, a veces a un costo. Pero el impacto de él, el impacto sutil, sólo he llegado a comprenderlo. Esto es el resultado de 25, 30 años de terapia. Deseo muchísimo poder sentarme con él. Decirle: Está bien, ahora tengo 83 años, tú tienes 100 y lo que sea, hablemos”, mencionó el actor en sus memorias.

Patrick Stewart podría volver a los X-Men en Deadpool 3

El Profesor X de Patrick Stewart tuvo un inesperado regreso a los cines en “Doctor Strange in the muliverse of madness”. El actor volvía a su icónico personaje tras su muerte en Logan. Ahora, él mismo ha desvelado que podría hacer una nueva aparición en el UCM, esta vez en Deadpool 3.

Luego de su paso por Doctor Strange, la posibilidad que algunos X-Men sean introducidos de manera formal en el Universo Cinematográfico de Marvel, Patrick Stewart fue consultado por ET Online al respecto y explicó lo siguiente, involucrando a su compañero Ian McKellen:

La verdad es que salió muy bien [su aparición en “Doctor Strange in the muliverse of madness”]. (Ian McKellen) dijo algo como: ‘¡Oye, yo hubiera hecho esto!’. Sí, eso es cierto. Pero Sir Ian y yo no hemos terminado. Estamos… tenemos planes”.

La última frase de su comentario deja abierta la puerta a diversas interpretaciones. Tanto McKellan como Stewart podrían regresar a sus papeles. ¿Qué lo justificaría? El multiverso y las distintas líneas temporales que se están abriendo en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Luego de ese último año muchos creyeron que sería el final para el británico de actualmente 83 años, pero al parecer no será así. Stewart insinuó que podría haber más de Magneto y el Profesor X en el futuro de Marvel. “Sir Ian y yo no hemos terminado. Aún tenemos planes”, aseguró. El comentario está generando reacciones de todo tipo para los fans, aunque por el momento, no se sabe bien en qué proyectos volverían los populares mutantes.

Por otro lado, sus otros últimos trabajos de McKellan fuera de Marvel, pero en grandes franquicias fueron caracterizando a Gandalf the Grey en El Hobbit: un viaje inesperado (2012), El Hobbit: la desolación de Smaug (2013) y El Hobbit: la batalla de los cinco ejércitos (2014).

