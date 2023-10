Barbie rinde homenaje a Stevie Nicks con muñeca especial

Stevie Nicks, reconocida como una leyenda del rock estadounidense, se ha ganado un lugar destacado en la historia musical, especialmente por su influyente participación en la icónica banda Fleetwood Mac. Recientemente, Barbie ha decidido rendirle un tributo especial al presentar una muñeca de edición especial inspirada en ella.

Nicks ha dejado una huella indeleble en la industria musical a lo largo de su carrera, destacándose por sus numerosas composiciones, entre las que el álbum “Rumours” se erige como uno de los más emblemáticos junto a su banda. A pesar de los años, ha logrado mantener su estatus de renombrada artista en su faceta como solista, un logro reservado para unos pocos.

La influencia de Stevie Nicks, originaria de Arizona, trasciende más allá de la música, ya que en la década de los 70 se convirtió en un ícono de la moda que dejó una huella imborrable en la cultura pop.

La Barbie inspirada en la también conocida como “Reina del Rock and Roll” ha capturado fielmente su distintivo estilo, caracterizado por su cabello rubio fluido, flequillo texturizado y unos ojos ahumados que son su sello distintivo.

El atuendo de la muñeca incluye un vestido negro complementado con un corpiño cruzado de terciopelo y una falda de capas, exactamente igual al que Stevie Nicks lució en la icónica portada del legendario álbum “Rumours”.

La atención al detalle se refleja en los accesorios que acompañan a la muñeca, como su característico collar de luna dorada, unas altas botas negras y una pandereta con cintas en cascada que sostiene en su mano, un instrumento que solía tocar cuando lideraba Fleetwood Mac.

La Barbie de Stevie Nicks estuvo disponible para su compra en el sitio oficial de Mattel, donde rápidamente agotó sus existencias durante las primeras horas. Sin embargo, aquellos interesados en adquirirla aún tienen la opción de registrarse para recibir una alerta de disponibilidad de stock.

El precio de esta pieza de coleccionista es de 55 dólares, equivalente a unos 973 pesos mexicanos, y se presenta en una caja temática con una leyenda que rinde homenaje a la icónica cantante de rock.

Barbie al estilo de la portada de ‘Rumours’ de Stevie Nicks

Stevie Nicks, a través de su cuenta de Twitter, expresó su gratitud por el lanzamiento de la muñeca Barbie inspirada en ella y aseguró que esta representación captura de manera fiel su esencia.

“Cuando Mattel me propuso crear una Barbie con el estilo de la portada de ‘Rumours’, me sentí abrumada. Me pregunté si realmente se parecería a mí, si reflejaría mi espíritu y si tendría mi corazón… Al mirarla, veo a mi yo de 27 años”, compartió con sus seguidores.

La legendaria estrella de rock afirmó que ver la Barbie basada en su imagen le hace revivir los momentos en los que recorría el escenario como un ícono de la moda, y también le permite reflexionar sobre los triunfos y desafíos que ha enfrentado a lo largo de los años.

“Yo soy ella y ella soy yo. Ella tiene mi corazón por completo. Gracias, Mattel, por colaborar conmigo para crear a Stevie Barbie, tan hermosa, conmovedora y auténtica; ¡Ella significa todo para mí!”, concluyó con emoción.

