Christian Nodal y Cazzu posaron con su bebé en brazos y los médicos que atendieron el parto

Los talentosos cantantes Christian Nodal y Cazzu hicieron su primera aparición pública junto con su hija recién nacida, y sus dulces y conmovedoras fotografías en Instagram que atrajeron a los fanáticos. La tierna imagen se ha convertido en un punto focal en el mundo del entretenimiento y el espectáculo.

La feliz pareja que se convirtió en padres capturó un emotivo momento en compañía del médico que los acompañó durante el embarazo de Cazzu. La foto fue compartida por el Dres. Katz, especializada en obstetricia y ginecología, en Buenos Aires, Argentina, donde nació su hija con Nodal.

En la imagen, Cazzu sostiene con cariño a su pequeña, quien nació el 14 de septiembre mientras, junto Cristian Nodal, la besa suavemente. La bebé estaba cubierta por una manta rosa y su rostro sigue siendo un misterio.

Lo que sí era evidente era la felicidad y emoción de la pareja eran evidentes en las fotos. La clínica compartió un breve mensaje junto a la foto, expresando alegría por la llegada de esta nueva vida al mundo y agradeciendo a Cazzu y Nodal por confiar en ellos en este momento tan importante de sus vidas.

Este tierno encuentro derritió los corazones de sus seguidores y fans quienes inundaron las redes sociales con mensajes de felicitación y buenos deseos para la pareja y su adorable bebé.

No hay duda de que este momento marca el comienzo de nuevas y apasionantes etapas en las vidas de Christian Nodal y Cazzu como orgullosos padres.

Cazzu lanza línea de zapatos y presume fotos antes de tener a la bebé

La cantante Cazzu no ha descansado ni antes de convertirse en madre ni ahora. El día de ayer compartió su nuevo emprendimiento, que se trata una colaboración con la marca de calzado Ricky Zarckany.

En la sesión de fotos se puede ver a Cazzu con unos atuendos muy atrevidos y aún embarazada. Los artículos que están vendiendo son zapatos muy al estilo de La Nena Trampa y con plataformas bastantes alternativas.

Cazzu no es la única que experimentó cambios en su cuerpo antes y después del embarazo. El intérprete y de “Ya no somos ni seremos” ha dejado en un tacón, al mostrar la pérdida de peso tan importante qué has tenido.

Varios usuarios y fans de las redes sociales dijeron que es “que abro comillas “La Jefa” tiene muy buena mano y ha podido mantener al cantante de regional mexicano en la línea.

Christian Nodal y Ricky Martin lanzan dueto | Mezcalent. Crédito: Mezcalent

No es que en el pasado Christian Nodal tuviese sobrepeso, pero ciertamente se ve mucho más fit ahora. Además de esto, sus tatuajes en el rostro son cada vez menos visibles. Así que cumplió la promesa que le hizo a su hija de conocerle el rostro al natural.

