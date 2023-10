La cantante Sia revela que se operó el rostro y presume los resultados

Desde hace muchos años Sia ocultó su rostro gran parte del tiempo, y eso pasó a ser un concepto visual tanto en sus videos como en las portadas de sus álbumes. Pero ahora dio una sorpresa a sus fans, al acudir a la quinta entrega de los Daytime Beauty Awards, en la que se reconoció la trayectoria del doctor Ben Talei en la medicina.

Durante el evento, la cantante australiana de 47 años se mostró sin cubrebocas o pelucas que ocultaran sus facciones, y reveló que se sometió a una operación para eliminar las arrugas: “Soy una estrella de pop que normalmente escondo mi cara y no miento sobre m*****. El doctor Talei me hizo un lifting facial increíble. Él es increíble. Y está haciendo un trabajo muy bueno, y no sólo para las estrellas del pop en el mundo…Le estaba mostrando a alguien atrás mi antes y después justo antes de entrar. La gente dice: ‘Te ves bien'”.

Sia mostró orgullosa su rostro tras someterse a una operación. (Foto: Frazer Harrison/Getty Images)

Sia se ha tomado su tiempo al trabajar en su nuevo álbum, que saldrá a la venta en 2024 y que llevará por título Reasonable woman. Será su primera producción musical desde 2021, cuando lanzó el soundtrack de la película “Music”, que marcó su debut como directora.

