Agentes de seguridad intentaron sacar del estadio del PSG a una concejal que mostró una pancarta apoyando a Jenni Hermoso (VIDEO)

El juego del PSG femenino contra el Olympique de Lyon, que se disputó en el Parque de los Príncipes de París el 1° de octubre, vivió un momento controversial entre el público cuando los funcionarios de seguridad del estadio intentaron sacar a la fuerza a la concejal francesa Alice Coffin.

Coffin desplegó una pancarta, junto con otros asistentes, en apoyo a las jugadoras Jenni Hermoso y Kadidiatou Diani, quienes en meses anteriores denunciaron agresiones sexuales dentro del deporte.

“Anoche estuvimos con Les Dégommeuses (colectivo contra la discriminación en el deporte) en el Parque de los Príncipes para el PSG-Lyon y exhibimos una pancarta en apoyo a Jenni Hermoso y Kadidiatou Diani. Siguió una respuesta violenta por parte de la seguridad”, escribió Coffin en su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter.

Hier soir, nous étions avec @LesDegommeuses au Parc des Princes pour @PSG_Feminines / @OLfeminin .Nous avons déployé une banderole en soutien à @Jennihermoso et @kady944 qui ont dénoncé des agressions sexuelles. S’en est suivie une riposte violente de la sécurité de @PSG_inside. pic.twitter.com/creQ63u2tQ — Alice Coffin (@alicecoffin) October 2, 2023

El grupo Les Dégommeuses también denunciaron maltratos por parte de los miembros de seguridad del estadio. Por los hechos ocurridos publicaron un comunicado rechazando dichas acciones.

"Jenni, Kadi, on vous croit. #SeAcabo".

Pendant #PSGOL, les Dégos ont déployé une banderole en soutien à toutes les joueuses qui subissent sexisme et agressions par leurs encadrants. Et se sont fait malmener par le service d'ordre du Parc pic.twitter.com/ttM3gfsBfy — ⚽️Les Dégommeuses✊🏾 (@LesDegommeuses) October 1, 2023

“La brutalidad sufrida en el Parque de los Príncipes demuestra el peso de plomo que pesa sobre la violencia machista y sexual en el fútbol de Francia, mientras que el español sacude todo el panorama internacional. También demuestra que en nuestro país el deporte es considerado un lugar “neutral” donde el discurso político debe ser prohibido”, dice parte del comunicado publicado por el colectivo contra discriminación.

La brutalité subie hier soir au Parc des Princes démontre la chappe de plomb qui pèse sur les violences sexistes et sexuelles dans le foot en France, alors que le #metoo espagnol secoue toute la scène internationale 1/3 https://t.co/0Bu3IjjQwn — ⚽️Les Dégommeuses✊🏾 (@LesDegommeuses) October 2, 2023

¿Cómo ocurrieron los hechos?

En el video, difundido por Les Dégommeuses, se observa cuando un agente de seguridad le pide a Alice Coffin que la acompañe a la salida del recinto, esto antes de intentar llevársela a la fuerza mientras ella se negaba a retirarse de su asiento.

“La pancarta decía +JENNI, KADI, TE CREEMOS+ #SeAcabo” (“se acabó”)”, escribió Alice Coffin. Este escrito ha sido utilizado por las jugadoras de la selección de España por el polémico beso no consentido que le dio Luis Rubiales a Jenni Hermoso en la final del Mundial.

La futbolista Kadidiatou Diani también presentó en junio una denuncia por agresión sexual contra el exentrenador del PSG Didier Ollé-Nicolle, y la fiscalía de Versalles abrió una investigación preliminar del caso.

Coffin explicó que la pancarta exhibida en el juego fue entregada a las autoridades y aseguró que la acción del grupo fue de forma pacífica. “Enfatizamos que era un mensaje feminista, que denunciaba agresiones, y que responder con otras agresiones era muy simbólico”.

“El jefe de seguridad que vino a calmar a sus tropas, lamentablemente un poco tarde, reconoció que los métodos de intervención no eran funcionales”, según explicó.

De acuerdo con reglas del club, las pancartas que se muestren durante los juegos no deben referirse a jugadores distintos de los presentes en el campo de juego. Sin embargo, las acciones de los miembros de seguridad del estadio fueron “desproporcionadas”.



Filtraron declaración de Luis Rubiales sobre el caso de Jenni Hermoso

El medio El Español tuvo acceso exclusivo a la declaración de Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la Audiencia Nacional, cuando fue citado el 15 de septiembre para que declarara en la causa abierta por agresión sexual por el beso que le dio a la jugadora Jenni Hermoso en la ceremonia de premiación del Mundial femenil.

En la declaración divulgada por El Español, Rubiales insistió que el beso con Hermoso fue consentido y que en ningún momento le faltó el respeto a la jugadora.

“Ganamos un Mundial, y hay muestras de afecto. Esto no es que alguien ha llevado a una oficina, a alguien a escondidas, a darle un beso por la fuerza, es que fue algo tan natural, a la luz de millones de ojos, entre dos personas que han estado conviviendo mucho tiempo”, aseguró Rubiales.

🚨 #EXCLUSIVA | Luis Rubiales, al juez sobre su beso a Jenni Hermoso: "Ella se fue muerta de risa y dándome dos cachetes"



✍️ Por @Maria_peralhttps://t.co/110vWdhhap — El Bernabéu (@elbernabeucom) October 4, 2023

“¿Cómo le voy a pedir perdón si estábamos los dos supercontentos?”, preguntó Rubiales en su declaración, quien aseguró que Jenni Hermoso “falta a la verdad hasta cuando dice que tengo dos hijas, porque son tres”.

También le preguntaron sobre el momento en el que le agarra la cabeza con las manos, a lo que explicó, según El Español, que Hermoso lo agarró donde ella pudo y él le respondió.

“Dos o tres minutos después me cogieron entre todas y me tiraron para arriba, me balancearon. Y en ese momento no voy a decir que no me toquen, con perdón, el culo, las rodillas o el hombro. Hemos ganado un Mundial y es algo indescriptible la euforia y la alegría tan tremenda que hay”, dijo.

