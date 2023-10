Filtraron declaración de Luis Rubiales por el caso de Jenni Hermoso: “Fue algo tan natural entre dos personas que han estado conviviendo mucho tiempo”

El medio El Español tuvo acceso exclusivo a la declaración de Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la Audiencia Nacional, cuando fue citado el 15 de septiembre para que declarara en la causa abierta por agresión sexual por el beso que le dio a la jugadora Jenni Hermoso en la ceremonia de premiación del Mundial femenil.

En la declaración divulgada por El Español, Rubiales insistió que el beso con Hermoso fue consentido y que en ningún momento le faltó el respeto a ella debido a que le pidió permiso para hacerlo.

“Ganamos un Mundial, y hay muestras de afecto. Esto no es que alguien ha llevado a una oficina, a alguien a escondidas, a darle un beso por la fuerza, es que fue algo tan natural, a la luz de millones de ojos, entre dos personas que han estado conviviendo mucho tiempo”, aseguró Rubiales.

Durante la audiencia le preguntaron sobre si conocía la existencia de un protocolo antiacoso en la Selección de España, a lo que Rubiales reiteró que ya no es el presidente de la RFEF. “He explicado antes que hay un enlace con FIFA para estas cuestiones”.

En la Audiencia Nacional le insistieron con el protocolo antiacoso: “Dígame, ¿en ese protocolo está autorizado el poder dar un beso o pedir consentimiento para darle un beso a una jugadora”, pero la respuesta que recibieron de Rubiales fue que él ya había hecho eso antes con jugadores y solo fue la euforia del momento.

“No hay nada autorizado ni desautorizado, son comportamientos, dentro de una celebración totalmente extraordinaria, preguntado por mi parte, con consentimiento, explicado también por la otra parte, nada más terminar el partido e ir a la prensa, que lo explicó Jenni a la prensa antes de todo esto, antes de entrar al vestuario, haciendo directos en redes sociales en el vestuario. Pues hombre, yo creo que la cuestión es evidente desde ese momento hasta que llegamos a España, donde sigue manteniendo lo mismo. Que no ha querido salir (en el vídeo de disculpas que él publicó), pues salí yo solo, me hubiera encantado que hubiera salido porque seguramente se hubiera aclarado todo”, indica El Español sobre la declaración de Rubiales.

“¿Cómo le voy a pedir perdón si estábamos los dos supercontentos?”, preguntó Rubiales en su declaración, quien aseguró que Jenni Hermoso “falta a la verdad hasta cuando dice que tengo dos hijas, porque son tres”.

También le preguntaron sobre el momento en el que le agarra la cabeza con las manos, a lo que explicó, según El Español, que Hermoso lo agarró donde ella pudo y él le respondió.

“Dos o tres minutos después me cogieron entre todas y me tiraron para arriba, me balancearon. Y en ese momento no voy a decir que no me toquen, con perdón, el culo, las rodillas o el hombro. Hemos ganado un Mundial y es algo indescriptible la euforia y la alegría tan tremenda que hay”, dijo.

“¿Lo hizo (el beso) con otra jugadora?”, preguntó el juez. A lo que Rubiales indicó que no lo había hecho, pero señaló que una de las razones para hacerle fue porque Jenni Hermoso falló un penal en el minuto 20 del encuentro.

Jenni Hermoso esperando para recibir las felicitaciones de Luis Rubiales en la ceremonia de premiación. Foto: FRANCK FIFE / Getty Images

El Español también indicó que Rubiales acusó a la jugadora española de mentir y siguió insistiendo que el beso es una anécdota de la final del Mundial.

“Lo que queríamos era cortarlo y no crear un problema que se ha creado de algo que era una anécdota y que, seguramente en cuanto a decoro y demás, no fue lo adecuado, pero que no había nada más”, afirmó.

El expresidente de la RFEF también contó que le pidió a Hermoso que diera explicaciones a la opinión pública sobre el hecho. “Acabemos con esto, que esto me va a hacer mucho daño”, dijo.

