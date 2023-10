Al menos 10 dealers fueron “silenciados” por Los Chapitos tras desobedecerlos y vender fentanilo

Recientemente los habitantes de Culiacán, Sinaloa, se vieron sorprendidos por una serie de narcomantas colocadas en diversos puntos de la ciudad que estaban firmadas por Los Chapitos.

En dichos mensajes, los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán advierten que habrá castigos para quienes estén produciendo o vendiendo fentanilo en el territorio dominado por el Cártel de Sinaloa.

Aunque la amenaza no menciona las sanciones para quienes desobedezcan, se sabe que el castigo impuesto por Los Chapitos es la muerte, tal como lo revelaron vendedores callejeros de droga, conocidos como dealers.

Entrevistados por el diario mexicano Milenio bajo condición de anonimato, señalaron que, así como aparecieron las narcomantas en Culiacán, a sus teléfonos celulares llegaron, vía WhatsApp, estas advertencias.

“La decisión viene desde arriba, de los hermanos, y cualquier persona que sea sorprendida desobedeciendo será castigada”, se lee en la cadena enviada a través de la mencionada plataforma.

A la caza de los “rebeldes”

Además, mencionaron que desde inicios del presente año Los Chapitos han “silenciado” al menos a una decena de dealers que vendían fentanilo sin su consentimiento, y en todos los casos fueron regadas cientos de pastillas de esa droga junto a los cuerpos, a manera de mensaje.

“Todo cambió cuando agarraron a Ovidio”, confesó a Milenio el dealer que compartió los mensajes, un joven de 29 años que durante la pandemia por COVID se unió al Cártel de Sinaloa.

“De pronto, se desautorizó el fentanilo y Los Chapitos empezaron a dar de baja hasta a sus propios vendedores que no hicieron caso”, agregó el entrevistado, quien recordó que el primer caso ocurrió el 26 de enero con un doble homicidio de vendedores de droga.

Sin embargo, el crimen más sonado de esta racha ocurrió en septiembre pasado, cuando también en Culiacán fue hallado el cuerpo de Luis Javier, un traficante de alto perfil y por quien el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de un millón de dólares.

Dejan a dos cuerpos junto a un monticulo de pastillas de Fentanilo cerca del fraccionamiento de lujo denominado La Primavera, en Culiacán, Sinaloa.#DictamenBCNoticias pic.twitter.com/9BNqvBGyxp — Revista Dictamen BC (@BcDictamen) June 26, 2023

Antes de que pudiera ser arrestado, extraditado y orillado a delatar a Los Chapitos a cambio de un beneficio carcelario, alguien silenció a Luis Javier para siempre.

Reacciones ante el veto

Pero también hay quienes no parecen estar de acuerdo en el veto levantado por Los Chapitos. Otra fuente entrevistada por el diario mexicano recuerda que en 2016 apareció el fentanilo y los primeros ganadores de millones de dólares fueron las cabezas del cártel.

Pasaron varios años hasta que las utilidades de esa droga llegaran a las manos de los vendedores de colonias populares, y ahora que parecía que las ganancias comenzaban a democratizarse, Los Chapitos han frenado en seco todo lo que tenga que ver con ese opioide.

“Yo no dudo de que muchos ya dejaron de vender o van a dejar de vender. Tampoco dudo que muchos se van a ir por la libre, pero esa es cuestión de ellos. Yo no me voy a arriesgar”, narró el joven dealer.

