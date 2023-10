Desafiando la discriminación por edad y celebrando el espectro completo de la vida

En el mes en que se conmemora el Día de la Concientización sobre la Discriminación por Edad. Este día nos brinda un momento para crear conciencia sobre el prejuicio generalizado que exist sobre la edad y que se proyecta a través de generaciones. La discriminación por edad a menudo pasa desapercibida, pero moldea nuestras percepciones más profundamente de lo que creemos. La discriminación por edad se manifiesta de numerosas formas sutiles desde estereotipos casuales hasta prejuicios profundamente arraigados que impactan nuestras interacciones con personas. Con casi cuatro décadas de experiencia en la rama del envejecimiento, la salud física y mental, he sido testigo del gran impacto de la discriminación por edad.

Éstos son sólo dos ejemplos que me inspiran a emprender este trabajo y movilizar a nuestra comunidad a tomar acción: Una vez, después de dirigirme a una reunión de adultos mayores sobre la depresión en la vejez y alentarlos a buscar ayuda siempre cuando fuera necesario, y una persona mayor de edad se me acercó y me dijo con franqueza “Ya sabes, el ser viejo ya es suficiente malo; pero ser viejo y estar loco es simplemente intolerable”. En otra ocasión, mientras estaba afuera de un centro para personas mayores, escuché a dos caballeros mayores preguntarse entre sí: “¿Cuándo fue la primera vez que notaste que eras invisible?”

La forma en que tratamos a las personas mayores define la calidad de nuestra sociedad y la integridad de nuestro espíritu humano. Al crear conciencia sobre la discriminación por edad, podemos iniciar una conversación necesaria sobre lo que significa respetar y valorar verdaderamente a cada individuo, independientemente de su edad.

La discriminación por edad no se limita a un grupo o región específica: afecta a todas las culturas y continentes. Estamos teniendo una vida más larga: más de 10.000 personas cumplen 65 años diariamente. El condado de Los Ángeles alberga una de las mayores concentraciones de personas mayores del país. Sólo diez condados en los Estados Unidos tienen una mayor concentración de adultos mayores que el nuestro. Esta realidad demográfica requiere que enfrentemos los estereotipos y apoyemos la creación de una sociedad que no sólo reconozca las contribuciones de cada generación, sino que también las valore.

Tenemos innumerables ejemplos de adultos mayores que están viviendo sus mejores vidas, demostrando, a través de acciones, que no solo están produciendo un trabajo significativo, pero también haciendo contribuciones significativas para el futuro de nuestra sociedad.

Sin embargo, la insidiosa presencia de la discriminación sobre la edad es un recordatorio de que todavía existen barreras que limitan el potencial de las personas y las comunidades. El Día de Concientización sobre la Discriminación sobre la edad sirve como recordatorio de que nuestras perspectivas requieren una evaluación y evolución continuas.

Desentrañar la discriminación por edad requiere que desenredemos nuestros mitos, estereotipos y descubramos la sabiduría y el tapiz único de las vidas de los adultos mayores. Nuestros padres, abuelos y antepasados no se definen únicamente por su edad; son seres dinámicos, con diversas experiencias, talentos y perspectivas. Sus contribuciones abarcan innumerables áreas de especialización, enriqueciéndonos a todos.

En este dia, nuestra misión colectiva es desarrollar soluciones viables contra la discriminación por edad. Podemos comenzar por fomentar el diálogo sobre este tema.

Debemos reconocer el daño que perpetúa la discriminación por edad. Esto nos ayudara a ser introspectivos y a su vez, desatar una transformación social. Abogar por normas inclusivas es esencial: el acceso equitativo a oportunidades laborales, la atención médica y la representación en los medios de comunicación son aspectos fundamentales de esta transformación.

En el condado de Los Ángeles, iniciativas como Purposeful Aging Los Angeles (PALA) enfatizan soluciones desarrolladas por la comunidad para amplificar las voces de los adultos mayores; mientras que programas como Adult Protective Services (APS) garantizan que se salvaguarden la salud y la seguridad de los adultos mayores. A principios de este año, el condado de Los Ángeles se convirtió en el primer condado del país en obtener la certificación como empleador amigable con las personas mayores. Al proporcionar vías para la participación y el bienestar deshacemos las bases discriminatorias que amenazan la inclusión y la comunidad para personas mayores.

Nuestra campaña colectiva contra la discriminación por edad se extiende más allá de los esfuerzos institucionales: encuentra su fuerza en acciones cotidianas. Cada uno de nosotros tiene un rol en este proceso. Incluso, pequeños gestos de empatía y comprensión hacia los adultos mayores crearán olas de cambio y amor. Desmantelemos las percepciones discriminatorias por edad; busquemos las historiad de personas mayores y aprovechemos su experiencia para crear conexiones que nos ayuden a crear una sociedad libre de discriminación por edad.

El Día de Concientización sobre la Discriminación por Edad es más que un mero reconocimiento: es un grito de guerra. Cada uno de nosotros ejerce el poder de reestructurar nuestras actitudes y eliminar barreras con el fin de construir una sociedad intergeneracional armoniosa. Al celebrar la diversidad en nuestras comunidades, comprometámonos a crear una visión que honre y valore cada vida, creando un mundo más inclusivo en el que la edad sea simplemente un capítulo en la historia de una vida vivida plenamente.

La Dra. Laura Trejo es la Directora del Departamento de Envejecimiento y Discapacidades del Condado de Los Ángeles (ad.lacounty.gov). Se dedica a crear programas culturalmente competentes e impactantes para garantizar que cada individuo, independientemente de su edad o capacidad, pueda prosperar.