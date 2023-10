David Beckham revela histórica conversación con Zidane antes de ir al Real Madrid

Netflix ha sacado una serie sobre la vida de la familia Beckham y especialmente sobre la trayectoria del astro David Beckham, un personaje del fútbol que ha traspasado fronteras y ha sabido cómo combinar el fútbol con su imagen. Desde el audiovisual se han revelado varios detalles desde que vivió el inglés dentro y fuera del terreno de juego.

Una de las anécodtas que se cuentan dentro del citado documental, el ahora directivo del Inter Miami, revela como se dio una conversación con Zinedine Zidane, posterior a un partido en Old Trafford entre el Manchester United y Real Madrid.

David Beckham y Zinedine Zidane en su época de jugadores del Real Madrid. /Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP via Getty Images.

Conversación histórica entre Beckham y Zidane

Según el inglés David Beckham, esta fue una conversación que lo animó mucho a vestirse de merengue y terminar de conformar esa famosa época de “Los Galácticos”, junto a jugadores históricos que engalanaron aún más la playera del Real Madrid.

Netflix ha dado a conocer un nuevo avance del documental del jugador inglés en el que se revela una conversación privada que tuvo con Zizou sobre el césped de Old Trafford y que fue muy especial para el exfutbolista inglés.

“Entonces te vienes a Madrid“, le dijo Zidane a Beckham, algo que sorprendió al inglés y lo motivó a vestirse de merengue. Beckham cuenta que quedó sorprendido, más viniendo de Zidane, que según cuenta, es un tipo que poco habla.

La conversación entre Zinedine Zidane y David Beckham

“Zidane se me acercó, Zizou no habla mucho inglés, y tampoco es que hable mucho nunca. Se me acercó, me dio la mano y me dijo: ¿Entonces te vienes a Madrid? y le dije ¿Zizou, mé estás diciendo eso?“, fueron las palabras de aquella conversación entre los dos cracks del fútbol mundial.

Lo demás fue historia, el Real Madrid junto a “Los Galácticos”; Roberto Carlos, David Beckham, Zinedine Zidane, Luis Figo, Ronaldo Nazario y Raúl González, un equipo que por nombre ya de por sí pagaba la entrada del encuentro.

