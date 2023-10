“Estoy muerto por dentro”: Habla el hombre de Alabama que encontró a sus hijos asesinados por su esposa

Para muchas personas el divorcio es un proceso muy difícil y desgastante, si a él se suma un pleito legal por la custodia de los hijos la situación empeora, en algunos casos todo se complica y las cosas terminan en tragedia, como ocurrió en Alabama, donde una madre asesinó a sus hijos y después se suicidó; los cuerpos fueron encontrados por el padre.

La pareja estaba en medio de una batalla legal por la custodia de los niños, Mia Johnson, de seis años, y Jacob Johnson, de dos años; recientemente un juez la había otorgado de manera compartida al padre, Derek Johnson, quien narró que su esposa, Nancy Johnson, tenía un comportamiento cada vez más errático, el cual empezó a raíz de la pandemia.

Fue el 28 de septiembre cuando el hombre llegó a la casa, ubicada en Evergreen Court, cuando encontró a sus hijos aparentemente dormidos en la sala. Él declaró a Law & Crime que vio a sus hijos, pero no los sintió, trató de despertar al pequeño, quien estaba rígido y sacó espuma por la boca, allí se dio cuenta de que ya no tenía vida, desesperado buscó a su madre y al entrar a la bañera vio que había sangre en el agua.

Según el medio, la madre ahogó a los dos niños en la bañera, pero a la niña también le cortó la garganta, por lo que se desangró en el sitio. Ella fue encontrada por su esposo en un armario, se había ahorcado. Asegura que lo último que recuerda es haber llamado al 911, su mundo se derrumbó.

En una entrevista con Fox News dijo: “Estoy muerto por dentro. Me siento perdido. No tengo nada, absolutamente nada, y no sé cómo me voy a recuperar. Sólo sé que los voy a extrañar a todos”.

La situación previa

De acuerdo con Law & Crime, en diciembre Nancy comenzó a presionar para el divorcio, Derek aceptó un acuerdo de “anidación” donde vivía en una casa rodante para estar los cuatro juntos, pero ella presentó informes “extraños” contra su esposo a la policía, aunque él no estaba mucho en el sitio ya que salía trabajar.

El pasado mes de junio él solicitó la custodia, tras ganarla asegura que ella trató de reconciliarse, Derek canceló el divorcio y Nancy se llevó a los niños a Utah, allí tramitó una orden de protección y el padre fue arrestado por violarla, esto el 17 de septiembre. Once días después ninguno de los tres estaba vivo.

Al respecto, considera que todo comenzó cuando su esposa leyó teorías conspiracionistas en la pandemia, lo que la abrumó mentalmente, pero se rehusó a recibir ayuda ya que creía que la internarían y mantendrían drogada. Con todo, Derek quiere que la gente sepa que Nancy no era así y fue una gran madre.

