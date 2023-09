Tras matar a su madre y a su hermano, un hombre de Pensilvania llamó al FBI para confesar todo

Un hombre de Pensilvania enfrenta dos cargos de asesinato después de que mató a tiros a su madre y a su hermano, según informó la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Montgomery.

Aaron Deshong, de 49 años, llamó al FBI desde su casa y dijo que posiblemente había lastimado a miembros de su familia. Las víctimas son Wanda Deshong, de 74 años, y Adam Deshong, de 53, según detalla un comunicado de la dependencia.

Tras este reporte, el FBI notificó a la Policía Estatal de Pensilvania, que envió agentes a la residencia en donde también vivía la madre del sospechoso.

Durante la llamada telefónica con el Centro de Evaluación de Amenazas del FBI, se le preguntó a Deshong si su madre y su hermano estaban ilesos, a lo que el agresor respondió: “Esa es una muy buena pregunta”, según documentos judiciales citados por NBC10.

Además, Aaron supuestamente les dijo a los funcionarios que sus familiares no podían atender el teléfono. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron al sospechoso todavía hablando con el FBI. Posteriormente localizaron los cuerpos de Wanda y Adam en el piso de la cocina.

El comunicado de la oficina del fiscal del distrito afirmó que en el tiroteo se utilizó un revólver perteneciente al agresor. Su madre murió por una herida de bala y su hermano murió por múltiples disparos, detalló la oficina del médico forense.

Si bien el motivo detrás del presunto asesinato no quedó claro de inmediato, supuestamente dijo a los investigadores que había “estado viviendo al límite” desde la muerte de su padre, que no es suicida y que no confía en los agentes del orden locales, según informó The Philadelphia Inquirer.

Deshong enfrenta cinco cargos en total, incluidos dos cargos de asesinato en primer grado y dos cargos de asesinato en tercer grado, indican los registros judiciales.

Su audiencia preliminar está programada para el 2 de octubre y se encuentra detenido sin derecho a fianza en el Centro Correccional del Condado de Montgomery.

