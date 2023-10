Giuliani acusa a Biden de haber “perdido todo” después de llamarlo “peón ruso”

Rudy Giuliani, exalcalde de la ciudad de New York, entabló una demanda por difamación en contra del presidente Joe Biden quien hace casi tres años lo llamó “peón ruso” durante un debate presidencial, lo cual argumenta llevó a perder todo lo que había logrado, incluido prestigio y patrimonio.

Durante una conferencia de prensa efectuada afuera de un tribunal en New Hampshire, el republicano de 73 años señaló que los comentarios del actual mandatario de la Casa Blanca lo destruyeron.

“Sus mentiras me costaron gran parte de mi práctica jurídica, me costaron clientes para mi negocio de consultoría. No he calculado la cantidad, podemos hacerlo más tarde, pero son millones de millones de dólares”, indicó.

Los señalamientos de Giuliani están relacionados con el debate presidencial llevado a cabo en Nashville, a finales de 2020 y donde Biden aseguró que Rusia le estaba suministrando información falsa al exalcalde con el objetivo de mejorar las posibilidades de Donald Trump de ser elegido presidente.

“Están interfiriendo con la soberanía estadounidense. Hasta donde yo sé, no creo que el presidente le haya dicho nada (al presidente ruso Vladimir Putin) al respecto.

Su propio asesor de seguridad nacional le dijo que lo que está pasando con su amigo – bueno, no debería, bueno, lo haré – su amigo Rudy Giuliani. Lo están utilizando como un peón ruso. Le están dando información que es rusa y que no es cierta. ¿Y luego qué pasa? No pasa nada. Y luego descubres que todo lo que está sucediendo aquí es que Rusia quiere asegurarse de que no sea elegido próximo presidente de Estados Unidos porque saben que los conozco y ellos me conocen a mí”, expresó.

La trayectoria de Rudy Giuliani en la política estadounidense se está derrumbando. (Michael M. Santiago/Getty Images)

Asimismo, Giuliani reiteró que la demanda no era una represalia a la querella legal presentada previamente por Hunter Biden quien lo acusa a él y a uno de sus exabogados de haber violado las leyes federales y estatales de privacidad informática al piratear sus dispositivos electrónicos con el objetivo de exhibirlo públicamente.

Cabe señalar que a la lista de demandas que el neoyorquino debe enfrentar se agrega otra entablada por algunos miembros de su exequipo legal donde le exigen el pago de cerca de $1.4 millones de dólares por facturas legales no cubiertas relacionadas con sus intentos de revertir el resultado de las elecciones de 2020.

Por otra parte, el veterano republicano también aprovechó la reunión con los medios informativos para echar abajo la publicación del diario New York Times sobre la presunta indagatoria del fiscal especial Jack Smith sobre sus problemas de alcoholismo.

“No tengo ningún problema con el alcohol. Nunca he tenido un problema”, enfatizó.

