Giuliani y Trump vendieron indultos por $2 millones, exasistente

Una exasistente de Rudy Giuliani informó que su exjefe, así como el exmandatario Donald Trump estaba ofreciendo vender indultos presidenciales por la módica cantidad de $2 millones de dólares cada uno.

Esta bomba se dio a conocer después de una denuncia presentada en contra de Rudy Giuliani de parte de Noelle Dunphy, una profesional de relaciones públicas con sede en Nueva York quien lo está demandado por “abuso de poder ilegales, agresión acoso sexual de gran alcance, robo de salarios y otras malas conductas”.

The Independent, quien tuvo acceso a los documentos judiciales, reveló que su exjefe la sometió a una agresión sexual, acoso, robo de salario, así como otras conductas indebidas, además, alegó que la obligaron a realizar actos sexuales con él y a trabajar desnuda.

Duphy mencionó que Rudy Giuliani y Donald Trump intentaron desenterrar suciedad en el extranjero sobre el exvicepresidente Joe Biden, quien en ese entonces tenía dos años de entrar en la carrera presidencial de 2020.

La demandante undicó que mientras revisaban los correos electrónicos entre él y los funcionarios del gobierno ucraniano, le preguntó si tenía que registrarse como agente extranjero bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros y se ofreció a hacer el papeleo requerido por él.

El exalcalde respondió que se le permitió violar Fara y otras leyes estadounidenses porque “(tenía) inmunidad”, según la demanda.

También indicó que su exjefe le preguntó si “conocía a alguien que necesitara un indulto” porque los “estaba vendiendo por $2 millones de dólares” dinero que “él y el presidente Trump dividirían”.

“Él le dijo a la Sra. Dunphy que ella podía referirle a las personas que buscaban indultos, siempre y cuando no pasaran por los canales normales de la Oficina del Abogado de Indultos, porque la correspondencia que llegaba a esa oficina estaría sujeta a divulgación bajo la Ley de Información”, agregó la demanda.

Desde hace algún tiempo se sabe que durante la presidencia de Trump, con frecuencia otorgó indultos a personas adineradas o bien conectadas sin la participación del Abogado de Indultos.

Esta información sustenta las declaraciones que hizo en su momento el exoficial de la CIA, John Kiriakou, quien señaló que en una ocasión abordó a un asistente de Giuliani durante una reunión en un hotel de Washington D.C. para conseguir su ayuda a cambio de precio.

Kiriakou le dijo a The New York Times que no buscó un indulto a través de Giuliani porque no podía pagar $2 millones de dólares “me reí. Dos millones de dólares, ¿estás loco? Incluso si tuviera dos millones de dólares, no los gastaría para recuperar una pensión de $700,000”.

Hasta el momento, ni el portavoz de Giuliani ni el de Trump se han manifestado respecto esta bomba.

