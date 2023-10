Pachyman encuentra su voz

La memoria más remota que Pachy García tiene acerca de la música es cuando era muy, muy pequeño. Iba en el auto de sus papás y escuchó una guitarra alucinante.

“Le pregunté a mi mamá y me dijo que era jazz”, contó Pachyman, sobrenombre de la secundaria que ahora usa como nombre artístico. “Luego, mi hermano coleccionaba discos y me recuerdo que ‘Re’, de Café Tacuba, fue mi primera obsesión musical; mi hermano me lo grabó en un casete”.

Lo que le gustaba a Pachyman —nacido en Puerto Rico y que ahora vive en Los Angeles— era no solo el estilo musical de la banda de rock indie mexicana, sino la singular voz de Rubén Albarrán, líder del grupo.

En contraste, su propia música carece de voces. Aunque en “Swtiched-On” la situación es un poco diferente. En este álbum, que el músico acaba de entrenar, Pachyman se aventuró a incluir algunas frases, específicamente en “Sale el sol”, el sencillo que promueve.

“Mi música es instrumental”, dijo. “Todos los discos son basados en los instrumentos […] En este disco he encontrado mi voz un poco más y he soltado y encontrado una manera minimalista de usarla como instrumento y una manera de darle textura a la música sin salir como cantante”.

Pachyman comenzó a escribir este disco el año pasado y, para él, refleja su evolución como artista porque sale de sus raíces “encontrando mis influencias que me han llevado a muchas aventuras musicales”.

Esas influencias están fuertemente ligadas al reggae tradicional, aunque en su música se escuchan muchos otros ritmos que evocan diversas épocas musicales.

“En ‘Sale el sol’ estoy reconstruyendo los ritmos que yo acostumbro deconstruyéndolos y reconstruyéndolos de una manera diferente, que tuviese sentido con lo que yo hacía antes pero tratando de encontrar un género nuevo”, dijo.

Este es el cuarto álbum del artista, que en años recientes ha estado de gira con figuras como Black Pumas, Khruangbin y My Morning Jacket. En sus 25 años de carrera ha aprendido a tocar todos los instrumentos que incluyen sus álbumes. Él es quien ejecuta cada uno de ellos.

El 9 de noviembre Pachyman ofrecerá un show en el teatro Belasco.