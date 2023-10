Travis Kelce cree que en la NFL “exageran” su situación con Taylor Swift

El miércoles la NFL publicó un comunicado en el que mencionaron que la relación entre Travis Kelce y Taylor Swift ha generado “una increíble positividad en torno al fútbol americano”; apenas unas horas después, el ala cerrada habló al respecto y expresó que se ha exagerado en la cobertura a su “situación”.

Vale recordar que Taylor Swift, asistió al MetLife Stadium para ver a los Chiefs, aunque no lo hizo sola, sino acompañada de los astros de Hollywood Ryan Reynolds, Blake Lively y Hugh Jackman, algo que las cámaras del juego hicieron evidente, ya que los tomaron en numerosas ocasiones.

En una charla en el podcast “New heights” Travis Kelce y su hermano Jason conversaron sobre el tema. El centro de Philadelphia Eagles le contó a su hermano menor que las cámaras de la NFL tomaron más de 17 veces las reacciones de la cantante de pop, quien disfrutaba el partido desde un palco del estadio.

“¡Diablos, es una locura! Eso es como una vez en cada serie ofensiva”, manifestó el de los Kansas City Chiefs al enterarse.

Travis (i) y Jason Kelce (d) viendo un juego de la NBA. Foto: Tim Nwachukwu / Getty Images. Crédito: Getty Images

Para Jason esto se entiende, debido a que la NFL no está acostumbrada a tener tantas celebridades en sus partidos, a diferencia de otras ligas, como la NBA, donde es común que aparecen famosos y las cámaras los toman un par de veces, después dejan de tomarles importancia para enfocarse en el juego, algo que no sucedió en la victoria de los Chiefs sobre los New York Jets, donde la ganadora del Grammy eclipsó a los equipos en el emparrillado.

Continuando con la charla, Travis agregó que le parece una exageración lo que hace la NFL con su “situación”.

“Al mismo tiempo, creo que están exagerando un poco, seguro, especialmente mi situación”, añadió.

Finalmente, dijo no estar muy contento con esto, ya que existe la posibilidad de que en cualquier momento podrían captar a su acompañante, con quien se rumora que tiene un romance, en alguna situación embarazosa.

“Te diré una cosa, nunca se sabe, te podrían sorprender lanzando una gran hamburguesa con queso y quedarías como un idiota, ¿sabes a qué me refiero? Hay ciertas cosas por las que no quieres estar en TV todo el tiempo”, concluyó.

