Efectos de los ‘resfriados prolongados’ podrían ser tan comunes como el ‘Covid prolongado’: estudio

Un estudio realizado en el Reino Unido ha arrojado luz sobre la posibilidad de que los síntomas asociados a un resfriado común puedan prolongarse más allá del período principal de la enfermedad, planteando la hipótesis de la existencia de lo que podría denominarse “resfriados prolongados”, en un fenómeno similar al conocido como “Covid prolongado”.

Los resultados de esta investigación, publicada en la revista científica The Lancet el viernes pasado, indican que infecciones no relacionadas con el Covid pueden estar vinculadas a diversas condiciones de salud que persisten durante más de cuatro semanas después de la infección inicial.

El estudio, que contó con la participación de 10,171 individuos, fue llevado a cabo por científicos de la Universidad Queen Mary de Londres. Concluyeron que las infecciones respiratorias, como el resfriado común, podrían tener efectos a largo plazo en la salud que no se han reconocido adecuadamente hasta la fecha.

Sin embargo, los investigadores no pudieron determinar si los síntomas asociados a estos “resfriados prolongados” podrían extenderse tanto en el tiempo como los del “Covid prolongado”.

Los síndromes posinfecciosos, aunque no son un fenómeno nuevo, a menudo no son diagnosticados debido a la diversidad de síntomas y a la falta de pruebas de diagnóstico. Esta información se encuentra detallada en la introducción del estudio disponible en el sitio web de The Lancet.

Se observaron similitudes en los síntomas entre las personas afectadas por el “Covid prolongado” y los “resfriados prolongados”. Sin embargo, los problemas típicos posteriores al Covid, como la pérdida del gusto y el olfato, así como los mareos, eran menos comunes en las personas con resfriados prolongados.

El término “Covid prolongado” surgió en la primavera de 2020 para describir la situación en la que las personas que habían contraído Covid-19 no se recuperaban completamente durante semanas o incluso meses después de la infección inicial.

Según la definición de la Organización Mundial de la Salud, el “Covid prolongado” se caracteriza por la continuidad o la aparición de nuevos síntomas tres meses después de la infección inicial, y estos síntomas persisten durante al menos dos meses sin otra explicación.

Síntomas del Covid prolongado

Es importante señalar que las personas afectadas por condiciones persistentes después de una infección por COVID-19 pueden experimentar una amplia gama de síntomas que pueden durar semanas, meses o incluso años. Estos síntomas pueden variar ampliamente entre los individuos, y aunque en la mayoría de los pacientes los síntomas mejoran con el tiempo, es fundamental consultar con un profesional de la salud para determinar si se está experimentando una condición persistente relacionada con el COVID-19.

Las personas con afecciones persistentes al COVID-19 suelen notificar lo siguiente según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC):

Cansancio o fatiga que interfiere con la vida diaria

Síntomas que empeoran después de un esfuerzo mental o físico (también conocido como “malestar general posterior al esfuerzo”)

Fiebre

Síntomas respiratorios y cardiacos

Dificultad para respirar o falta de aire

Tos

Dolor de pecho

Corazón que late rápido o muy fuerte (conocido como palpitaciones)

Además, se pueden presentar síntomas neurológicos:

Dificultad para pensar o concentrarse (a veces denominada “neblina mental”)

Dolor de cabeza

Problemas para dormir

Mareos (desvanecimiento) al ponerse de pie

Sensación de hormigueo

Alteraciones del gusto o el olfato

Depresión o ansiedad



