El Chepo de la Torre se alista para tomar el mando de las Chivas de Guadalajara

Las Chivas de Guadalajara pasan por momentos complejos en la actualidad. Indisciplinas y malos resultados le han hecho al Rebaño Sagrado tocar fondo en esta temporada. Como consecuencia, Veljko Paunovic saldría del equipo en las próximas horas. El Chepo de la Torre ya lanzó un guiño para tomar esa vacante.

Los reportes señalan que Veljko Paunovic abandonará a las Chivas de Guadalajara luego del Clásico Tapatío. El partido contra el Club Atlas se desarrollará este sábado. Tras este encuentro, el estratega europeo asumiría las riendas del Almería, club de la primera división de España.

“En primer lugar, iniciando esta rueda de prensa, me van a perdonar, pero por todo lo ocurrido esta semana, lo que lamento profundamente y me siento decepcionado, quizá hoy esta rueda de prensa no sea de las mejores. En cuanto a la pregunta de los cinturones negros (líderes), por mucho que tengamos la estructura dentro del grupo muy clara, creo que el individuo es responsable al final por sus actos”, dijo Paunovic en conferencia de prensa.

El Chepo para el Rebaño Sagrado

Claramente, candidatos no faltarán para dirigir a las Chivas de Guadalajara a pesar de su delicada condición deportiva y extradeportiva. Uno de ellos fue José Manuel de la Torre, entrenador que ya tuvo un par de experiencias previas con el Rebaño Sagrado.

“Se habla más extra cancha del Guadalajara, yo siempre he estado disponible, esto es así, no me estoy candidateando, pero es chamba”, dijo el Chepo en unas declaraciones recopiladas por Marca.

José Manuel de la Torre dirigió a esta institución deportiva en dos etapas; la primera de 2006 a 2007 y la segunda de 2014 a 2015. El Chepo logró un trofeo de la Liga MX con las Chivas en 2006. “Sé que hay mucha competencia, hay pocos entrenadores mexicanos en nuestro fútbol. Es algo extraño, pero así está nuestro ambiente”, agregó.

