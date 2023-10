Sony lanza gratis 2,000 películas de su catálogo para los usuarios que cumplan este requisito

Si dispones de un televisor Sony Bravia o un smartphone Sony Xperia, es posible que ya estés familiarizado con Bravia Core, la plataforma de películas exclusiva de Sony. Ahora, Sony ha dado un paso audaz al cambiar el nombre de esta plataforma a Sony Pictures Core y expandirla para incluir las consolas PlayStation 4 y PlayStation 5.

Sony Pictures Core te ofrece acceso a más de 2,000 películas de la renombrada productora, Sony Pictures. ¿Lo mejor de todo? Puedes disfrutar de estas películas desde tu consola, teléfono móvil o televisor Sony. La plataforma no requiere suscripción mensual, lo que significa que las películas se pueden alquilar o comprar en formato digital, dándote total flexibilidad.

Calidad de imagen

Una de las características más impresionantes de Sony Pictures Core es su calidad de imagen inigualable. Con un bitrate de 4K HDR a 80 Mbps, esta plataforma se acerca al formato físico Blu-ray 4K en términos de calidad de imagen. Para ponerlo en perspectiva, Netflix ofrece contenido 4K a solo 18 Mbps. Además, Sony Pictures Core cuenta con sonido Dolby Atmos para una experiencia de audio inmersiva.

Aunque otras plataformas de streaming ofrecen títulos de Sony Pictures, Sony Pictures Core tiene un as bajo la manga: el acceso anticipado a los últimos lanzamientos. Esto significa que podrás ver las películas de Sony Pictures antes que en otras plataformas. ¡El primer título con acceso anticipado es “Gran Turismo: De gamer a racer”, con un emocionante incentivo para los fanáticos del juego!

Sony Pictures Core también se destaca por tener el mayor catálogo de películas IMAX Enhanced, lo que garantiza una experiencia visual impresionante. Películas como “Spider-Man: Cruzando el Multiverso”, “Spider-Man: No Way Home”, “Uncharted”, “El Protector”, “Sin Malos Rollos”, “Bullet Train” y “Cazafantasmas: Más Allá” son solo algunas de las joyas que encontrarás en esta plataforma.

Beneficios Exclusivos para miembros de PlayStation Plus Premium

Si eres miembro de PlayStation Plus Premium, estás de suerte. Sony Pictures Core te ofrece acceso a un catálogo seleccionado de hasta 100 películas de forma gratuita. Entre los títulos destacados se encuentran “Looper”, “Kingsglaive: Final Fantasy XV”, “Elysium” y “Resident Evil: La Maldición”. Además, habrá otras ventajas exclusivas para todos los miembros de PlayStation Plus, aunque aún no se han revelado detalles concretos.

La espera ha terminado, ya que Sony Pictures Core ya está disponible en las consolas PS4 y PS5. Con más de 2,000 películas de Sony Pictures y contenido adicional en camino, esta plataforma promete brindarte horas interminables de entretenimiento cinematográfico. También se ha anunciado que pronto se agregarán animes seleccionados de Crunchyroll, lo que ampliará aún más la diversidad de contenido disponible.

