AMLO anuncia el envío de dos aviones a Israel para sacar a 300 mexicanos de la zona del conflicto

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció el envío de dos aviones a Israel para traer de regreso a mexicanos que se encuentran varados en la zona del conflicto.

“En cuanto a los mexicanos que se encuentran en Israel, hoy sale un avión para traer a los que quieran venir a México, están trabajando los embajadores de Palestina, Israel. Hay apuntados alrededor de 300 mexicanos que quieren salir”, dijo.

López Obrador dijo que los dos aviones asignados para salir esta mañana y por la tarde de este lunes 9 de octubre desde México es para traer de regreso a los mexicanos que se encontraban en viaje turístico y religioso en Israel, y que se quedaron varados en ese país por la cancelación de vuelos comerciales tras el conflicto.

“En el caso de Israel la mayor parte de los mexicanos que están lo han hecho por viajes turísticos, fundamentalmente religiosos y como están cancelando vuelos comerciales se decidió enviar un avión que sale hoy mismo por la mañana y se está preparando otro para salir por la tarde y se está buscando la protección de todos nuestros connacionales”, comentó.

Desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano aprovechó para precisar que son tres los mexicanos que aparentemente se encuentran como rehenes por el grupo Hamás y se sigue con la labor de búsqueda.

“Hay reporte de tres mexicanos desaparecidos, ya se tiene comunicación con sus familiares y se está haciendo toda una labor de búsqueda. Están nuestros diplomáticos actuando en la protección a mexicanos”, explicó.

El jefe del ejecutivo mexicano comentó que la postura de México en el conflicto entre palestinos e israelíes siempre será por la paz e instó a la ONU a convocar a una reunión de la Asamblea para impulsar un diálogo pacífico.

“No queremos víctimas por las guerras, lamentamos mucho lo que está pasando por este enfrentamiento de palestinos y de israelitas, consideramos que Naciones Unidas debe aplicarse a fondo, no solo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas porque estamos viendo que no apuestan a la búsqueda de la paz, siempre bloquean cualquier iniciativa en ese sentido, yo creo que se debe de convocar a una Asamblea de Naciones Unidas con la participación de todos los países miembros para pronunciarse por el diálogo por la solución pacífica y evitar la guerra con todo el daño que ocasiona, esa es nuestra postura”, comentó.

“Nosotros no queremos tomar partido, porque queremos ser factor para la búsqueda de una solución pacífica cuando se enfrentan estos conflictos tan lamentables, es una situación de mucha gravedad que más que condenas lo que requiere de búsqueda de soluciones pacíficas, que se dialogue y que se evite y que escale más la confrontación y la violencia”, expuso.

